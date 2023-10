La star de Big Brother, Olivia Young, impressionne en révélant de la lingerie en dentelle noire après avoir été sauvée de l’expulsion

La candidate de BIG Brother, Olivia Young, est en dentelle jusqu’à la ligne d’arrivée – après avoir été sauvée de l’expulsion dans l’émission.

La danseuse et mannequin de Glasgow, 23 ans, a montré ses abdos alors qu’elle posait dans un ensemble de lingerie en dentelle noire.

Model Management Royaume-Uni/thegirlwhotakespicsphotography

Olivia Young a été sauvée de l’expulsion sur Big Brother[/caption]

Elle devait être expulsée lors de l’émission ITV2 de vendredi soir.

Mais les téléspectateurs ont voté pour que Farida Khalifa, 50 ans, de Wolverhampton, soit la première à sortir.

Plus tôt cette semaine, Olivia a avoué avoir subi une procédure surprenante – alors qu’elle n’avait que 23 ans.

Pointant son front, elle s’est plainte : « J’avais l’habitude d’avoir une ligne, une ligne, une ligne, une ligne. »

Kerry a demandé : « Même lorsque votre front était au repos ?

Olivia a répondu: « Non, non, non, mais dès que mes sourcils ont haussé. »

Farida a déclaré: « Je ne sais pas quand tu as grandi, mais les filles de mon époque, dans la vingtaine, le Botox… tout ça n’existait pas. »

Lorsqu’elle a déclaré que les médias sociaux étaient à l’origine de la vague de soins de beauté chez les jeunes, Olivia a rétorqué.

Elle a insisté : « Je ne pense même pas que ce soient les réseaux sociaux. C’est n’importe quel soin de beauté, vos ongles… »