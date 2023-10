La star de Big Brother méconnaissable 20 ans après être arrivée deuxième à l’émission et avoir quitté la célébrité pour un « travail normal »

La star de BIG Brother, Jonny Regan, est totalement différente 20 ans après avoir terminé deuxième.

Il a passé 64 jours dans la célèbre maison lors de la troisième série de l’émission de téléréalité Channel 4.

C’était la même saison que celle d’Alison Hammond – deux décennies avant qu’elle ne devienne l’animatrice de Bake Off.

La présentatrice du concours This Morning, Kate Lawler, a fini par gagner avec 59 pour cent des voix.

Bien qu’il soit populaire auprès des fans, Jonny a évité les sommets vertigineux de la renommée de Big Brother.

Il a quitté son emploi de pompier et s’est mis au théâtre – en tournée dans la comédie musicale Boogie Nights et en travaillant dans des publicités pour British Gas et Skybet.

Jonny a même fini par s’appeler Jonathan pour se démarquer de l’émission de téléréalité.

Il a ensuite dirigé une entreprise de photographie tout en se retirant des feux de la rampe.

Le quinquagénaire n’a pas été vu en public depuis six ans.

Il a été photographié cette semaine en train de visiter un supermarché du comté de Durham portant un short en jean et un sweat-shirt jaune.

Jonny a changé ses cheveux bruns, désormais devenus gris, pour un nouveau style.

Il a été vu pour la dernière fois sur Instagram en 2017 lorsqu’il a posé pour une photo Instagram aux côtés d’Alison, Kate et leur co-star PJ Ellis.

