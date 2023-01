La star de Big Brother Lateysha Grace transporte sa fille à l’hôpital après une épreuve effrayante

La star de BIG Brother Lateysha Grace a été forcée de précipiter sa fille à l’hôpital après une épreuve effrayante.

La star de télé-réalité, 30 ans, a partagé avec les fans sur les réseaux sociaux comment sa petite fille était malade.

Elle a dit que le bébé Layke était malade depuis une semaine mais que son état s’était détérioré.

Mettant à jour les fans, Lateysha a déclaré: “Merci pour tous les messages les gars! Layke est malade depuis plus d’une semaine maintenant, mais la situation s’est détériorée. Nous sommes donc allés à l’hôpital et y sommes depuis 3 jours.

“Je pense que nous rentrons à la maison aujourd’hui, mais nous devons revenir dans quelques jours pour ses antibiotiques via sa canule et obtenir des résultats de test et partir de là !.

“Ps si vous pensez qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec votre bébé, veuillez agir en conséquence, ne vous inquiétez pas d’être” trop “ou” ennuyeux “.

« N’oubliez pas que nous les connaissons mieux que quiconque et nous savons quand quelque chose ne va pas. Encore merci pour les bons voeux et les prières, cela signifie beaucoup xx.

Lateysha, qui est apparu sur Big Brother en 2016, a également révélé que Layke devait être placé sous oxygène.

Layke a été hospitalisée et sortie de l’hôpital au cours de la dernière année après la naissance prématurée du jeune à seulement 34 semaines.

Brave Lateshya a eu une grossesse difficile après avoir reçu un diagnostic de pré-éclampsie.

Elle est déjà maman d’une fille appelée Wynter avec son ex Ben Charles. Elle a gardé secrète l’identité de son petit ami actuel et du père de son enfant à naître.

En 2018, elle a décroché sa propre émission de téléréalité MTV appelée Million Dollar Baby, dans laquelle elle a tenté de lancer une carrière de mannequin pour que sa fille gagne des millions.

