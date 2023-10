La star de Big Brother fond en larmes alors que des résultats surprenants de nomination sont révélés

Un candidat de BIG Brother a été plongé dans des flots de larmes en découvrant qui serait confronté au vote du public vendredi.

Après près de cinq heures de nominations, Big Brother a révélé que deux d’entre eux risquaient d’être expulsés et que le nouvelles ne convenait pas à tout le monde.

Il a été confirmé que Zak et Henry s’affronteraient après avoir reçu le plus de nominations.

Cela a laissé Yinrun, 25 ans, en larmes, émue à l’idée que l’un d’eux rentre chez lui.

Yinrun est proche d’Henry depuis le début et a également noué de bons liens avec Zak et il était clair qu’elle a été dévastée par les résultats alors qu’elle s’est effondrée.

Yinrun a pleuré sur les canapés alors que ses co-stars se rassemblaient autour de ceux qui pourraient faire face à la botte.

Plus tard dans la chambre, elle a fondu en larmes alors qu’elle parlait à Jordan et Trish de sa tristesse face au résultat.

Elle s’est dite préoccupée par le fait que certaines personnes n’ont pas vu chez Henry les mêmes qualités qu’elle avait vues alors qu’elle pleurait dans la chambre.

Plus tard, les larmes ont coulé pour Henry car il était clair qu’il était secoué par la nouvelle qu’il pourrait perdre sa place dans la maison.

Il a sangloté alors qu’il était sous le choc que ses colocataires avaient agi choqués même s’ils avaient choisi de l’héberger car il a insisté sur le fait qu’ils « ne devaient pas l’aimer ».

Henry est également devenu ému en discutant de sa « connexion » avec Jordan en déclarant : « Je me suis fait un ami pour la vie. »

Zak a accumulé cinq voix et Henry quatre nominations et sera donc confronté au vote du public cette semaine.

Jordan, Kerry, Matty, Paul et Trish en ont tous gagné trois tandis que Hallie, Noky et Olivia en ont eu deux.

Yinrun, Dylan, Tom, Jenkin et Chanelle étaient les seuls colocataires à n’avoir reçu aucune nomination.

Zak ou Henry seront expulsés de la maison ce vendredi lors de l’émission d’expulsion en direct, animée par AJ Odudu et Will Best.

