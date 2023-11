La star de « Big Brother », Felicia Cannon, parle de péter sur le lit de Cirie

Felicia Cannon a continué d’être nominée pour expulsion cette saison de Grand frère. Et elle n’a pas été expulsée. Mais cette séquence a pris fin jeudi soir lorsque l’agent immobilier de 63 ans a été éliminé par Jag Bains à la quatrième place, devenant ainsi le sixième membre du jury. Felicia avait dit à Jag qu’il prendrait une décision de 750 000 $ avec son vote, mais a-t-il pris la bonne décision ? Nous avons rencontré Felicia alors qu’elle se rendait à la maison du jury pour lui poser des questions à ce sujet, ainsi que pourquoi elle continuait à être nominée (et sauvée), ses réflexions sur Bowie Jane et à passer 96 jours avec le capricieux M. B. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview ci-dessus ou lisez-la ci-dessous.





ENTERTAINMENT WEEKLY : Vous avez dit à Jag qu’il devait prendre une décision de 750 000 $ avec son vote. Pensez-vous qu’il a fait le mauvais modèle, et pourquoi ?





CANON FELICIA : Je crois absolument que Jag a fait la mauvaise chose. Jag était censé me garder et envoyer Matt chez le jury, et je ne dis pas ça parce que j’allais rester, mais je crois vraiment qu’il a fait une erreur de 750 000 $. Prendre le risque de s’asseoir sur cette chaise à côté de Matt sera probablement la décision qu’il regrettera pour le reste de sa vie.





Vous avez été absent huit fois cette saison. Pourquoi pensez-vous que les gens ont continué à vous proposer et pourquoi êtes-vous resté ?





Eh bien, je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont continué à me proposer. Je pense que c’est en partie dû au fait que tout le monde parle du sang sur ses mains, et une fois que quelqu’un a déjà été dans le quartier, ils se disent : « Eh bien, cette personne a déjà été dans le quartier, donc ils ne peuvent pas être en colère contre ”





Je pense donc que je suis devenu le pion facile, et je pense que c’est parce qu’ils ont réalisé que même si je n’aimais pas ça, je l’ai bien géré et je n’avais pas vraiment de rancune – donc je suis juste devenu une cible facile. Je pense que j’ai survécu parce que j’ai bien géré la situation. Et même si j’étais mis dans le quartier à chaque fois que j’y arrivais, j’essayais de rester moi-même, juste de ne pas partir, de ne pas adopter une attitude, de ne pas commencer à faire des histoires et à jurer, mais je restais juste moi-même. Je suis resté fidèle à qui j’étais et je pense que c’est vraiment ce qui m’a survécu.





Et puis ma petite foi de graine de moutarde. Je n’arrêtais pas de dire : “Allez, mon Dieu. Tu m’as amené ici. Tu voulais que je reste dans cette maison pendant une minute, alors je vais continuer à rester.” Et je pense juste au fait que je croyais que, mes actions ont joué un rôle dans cela.





Êtes-vous surpris de voir Bowie Jane parmi les trois derniers ?





Je suis choqué voir Bowie Jane dans les trois derniers. Tout au long, nous n’avons cessé de répéter : “Comment avons-nous laissé Bowie Jane aller aussi loin ?” Mais je dois l’applaudir. Bowie Jane n’a jamais touché le bloc. C’est quelque chose de stupide que ces gars ont fait à la fin, au lieu de me jeter au bloc, vous devriez penser à y mettre Bowie Jane. Vous venez de lui donner plus de munitions pour son CV !





Mais je pense qu’ils pensaient qu’à un moment donné ils allaient se débarrasser d’elle. Ensuite, je pense qu’à un moment donné, ils se sont dit : “Eh bien, c’est une cible facile à mener jusqu’au bout.” Mais ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est qu’elle gagnerait deux autres HOH sans jamais toucher le bloc. Et puis c’est comme : « Ah, la chose même qui, selon vous, allait la mener jusqu’au bout et vous permettrait d’en faire la cible facile pour rentrer chez elle pourrait être la chose qui l’aidera réellement à gagner la partie.





Quelle a été la partie la plus difficile du fait de jouer avec M. B pendant 96 jours ?





[Laughs] De temps en temps, M. B était irrité contre moi et me disait : « Arrête ça ». Ou il me disait « Déplace ton micro » ou « Va chercher un nouveau micro ». Et c’était comme : “Allez !”





En fait, M. B était gentil avec moi. Je n’ai vraiment rien à redire sur M. B car pour la plupart, il a honoré toutes mes demandes et il l’a fait avec grâce. Et il était généralement très opportun quand je disais : « D’accord, Monsieur B, vous savez, je n’ai plus de lait. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Tout le monde a eu ce qu’il voulait, et j’ai eu ce qu’il voulait. ” Ce thé bon marché flotte dans ma tasse. Puis-je avoir des trucs ? Tout le monde a eu ce qu’il veut. J’essaie d’aider tout le monde. Vous devez m’aider. ” M. B a toujours été gentil avec moi. C’est probablement mon plus grand souvenir de toute cette expérience, ma relation avec M. B.





Enfin, qu’avez-vous à dire sur le fait de se couper les ongles des pieds sur le lit de Cirie ?





J’ai dû rire. Maintenant, voici le problème : je savais que Cirie avait un truc avec les pieds et je n’aime pas que les gens ne fassent rien avec les pieds sur son lit. Mais j’ai oublié. Cela vous montre à quel point nous sommes à l’aise. C’est comme : « Fille, tu aimes ma sœur, je suis censé pouvoir me couper les ongles sur le lit et tout ira bien.





Nous avons pété sur les lits les uns des autres. Même si elle s’est fâchée quand j’ai pété sur le sien, elle a pété sur le mien plusieurs fois. La relation était donc folle. Et oui, elle m’a fait descendre de son lit quand elle a réalisé que je me coupais les ongles des pieds et que tout ce que je pouvais faire, c’était rire. C’est comme : “Je suis ta sœur, tu es censée autoriser ce genre de choses. C’est ce que font les sœurs.” C’était donc drôle que nous criions tous les deux, mais oui, je savais que c’était irritant parce qu’elle n’aimait vraiment pas du tout les pieds.





