La dernière victime de BIG Brother a supplié les patrons d’ITV de l’inscrire à une immense émission de téléréalité.

Zak Srakaew a été le deuxième colocataire à être expulsé de la maison BB vendredi soir, mais il vise déjà une autre méga série télévisée.

ITV

Zak Srakaew, expulsé de Big Brother, vise de plus grandes choses[/caption]

Rex

En donnant son interview de sortie en direct aux animateurs de Big Brother AJ Odudu et Will Best, Zak a demandé à apparaître sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !.

Le mannequin de 28 ans a déclaré sans vergogne : « La prochaine fois que je veux vraiment faire, c’est que je suis une célébrité, donc si vous écoutez… »

Abasourdi, Will déclare : « Il branche, il branche ! »

Il a ensuite essayé d’éloigner Zak du sujet, ajoutant : « Euh, restez sur cette émission, y a-t-il quelque chose que vous feriez différemment ?

I’m A Celebrity a publié une bande-annonce de la nouvelle série il y a cinq jours, avec des images d’un paysage de jungle et une voix off qui disait : « Viens avec nous… »

Cependant, bien qu’il s’agisse d’une autre émission d’ITV comme Big Brother, il est très peu probable que les patrons inscrivent Zak pour y apparaître.

Zak est resté moins de deux semaines dans la maison Big Brother.

Il a reçu le plus grand nombre de nominations, suivi de près par Henry.

Mais dans un face-à-face tendu diffusé en direct sur ITV2, c’est Zak qui a été expulsé lors du vote du public.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait qu’on lui avait donné le coup de pied, Zak a répondu : « J’ai eu pas mal de conflits ici et là.

« Henry n’a eu aucun problème avec qui que ce soit ni aucun conflit majeur. »

Zak a également admis qu’il avait peut-être été perçu comme un « joueur de jeu » par d’autres colocataires, affirmant que « c’est parce que j’étais si proche de tout le monde ».

Les fans de Big Brother ont été chatouillés par l’appel de Zak à avoir une place dans I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !.

Écrivant sur X, anciennement nommé Twitter, l’un d’entre eux a écrit : « Je suis une célébrité qui appelle Zak… Retour au mannequinat JD Sports Gloves. »

Un autre a ajouté : « Zak dans I’m A Celeb ?! »

Et un troisième est intervenu : « Désolé, je suis une célébrité… cela signifie-t-il qu’il se considère réellement comme une célébrité ? »

ITV

Zak a fait son plaidoyer auprès des animateurs de Big Brother, AJ Odudu et Will Best[/caption]

ITV

Il était le deuxième colocataire à être expulsé[/caption]

ITV

Zak attribue sa disparition à plusieurs « conflits » avec d’autres colocataires[/caption]

ITV

Henry a été sauvé de l’expulsion[/caption]