La star de “Big Bang Theory”, Jim Parsons, plaisante en disant qu’il “sait où tous les corps sont enterrés”

L’acteur Jim Parsons a parlé du temps qu’il a passé dans l’émission à succès “The Big Bang Theory”, en plaisantant en disant qu’il sait “où tous les corps sont enterrés”.

Lors de l’apparition de mercredi soir sur “The Tonight Show”, Parsons a déclaré à l’animateur Jimmy Fallon qu’il avait participé à 20 heures d’entretiens avec l’auteur Jessica Radloff pour son livre “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story”.

“Honnêtement, c’était vraiment la seule façon dont je pensais que ça valait la peine, parce que je pensais… s’ils vont juste parler pendant une heure ou deux, c’est comme, [what’s the point?]”, a-t-il dit à Fallon. “Alors j’étais comme, ‘Cool, faisons-le.’ Et c’était vraiment intéressant, parce que c’était une sorte de décompression de ces 12 années dont je n’avais pas réalisé à quel point cela serait utile.”

L’acteur, qui a joué Sheldon Cooper pendant 12 saisons, a continué. “D’autres personnes rafraîchissaient des souvenirs quand elle vous revenait avec d’autres questions. Ils se disaient : « Ils ont dit… », Je me dis : « C’est vrai, c’est arrivé » ou peu importe. J’avais le mien. petite boîte de ce qu’était cette époque à sa manière. Je sais où sont enterrés tous les corps, j’aime à le dire.

Plus tôt ce mois-ci, Parsons a parlé de l’intérêt romantique de son personnage, Sheldon, devenu épouse, Amy, interprétée par Mayim Bialik. L’acteur a déclaré qu’il n’était pas disposé à imaginer un scénario où le personnage de Bialik serait radié du programme.

Apparaissant à l’origine dans un épisode, le personnage de Bialik, Amy Farrah Fowler, a été présenté comme un intérêt romantique pour Sheldon. “Il y avait une certaine attention négative quand j’ai rejoint le casting, parce que certaines personnes tenaient Sheldon très proche d’eux et ne voulaient pas qu’il change ou devienne un petit ami ringard”, a expliqué Bialik dans le nouveau livre.

Parsons s’est rappelé avoir pensé à l’ajout de Bialik à la série lors de la finale de la saison trois, “” Je ne laisserai pas ce personnage partir sans se battre. ” C”était remarquable pour moi, seulement en ce que je n”étais presque jamais en désaccord avec les scénaristes. À un moment donné, j”ai ressenti une certaine façon de travailler avec Mayim que j”étais, si pour une raison quelconque nous semblions la sevrer de cette émission comme un personnage, j’irais leur parler.”

Hélas, Bialik a été ramené la saison suivante.

“Après mon épisode dans la finale de la saison 3, j’ai littéralement pensé que mon personnage ne reviendrait peut-être jamais. J’étais hors de l’industrie depuis si longtemps… ça aurait vraiment pu aller dans les deux sens”, se souvient-elle.

“La semaine où on m’a proposé un contrat régulier, j’avais dit à mon manager : ‘Je pense que c’est mon dernier épisode ; je pense qu’ils en ont fini avec moi et qu’ils ont fait tout ce qu’ils voulaient avec mon personnage.’ Et cela m’a rendu vraiment triste. J’en ai parlé à mon manager, et elle m’a rappelé plus tard dans la journée et m’a dit : “Tu ne vas pas croire l’appel que je viens de recevoir. Ils aimeraient t’offrir un poste à part entière en tant que titulaire. !'”

L’émission populaire durera 12 saisons, devenant la comédie multi-caméras la plus longue de tous les temps avec 279 épisodes.