La star de “Bienvenue à Plathville”, Kim Plath, arrêtée pour DUI en Floride: rapport

La star de télé-réalité “Welcome to Plathville” Kim Plath a été officiellement arrêtée jeudi pour conduite sous influence en Floride.

Plath, 50 ans, se serait rendue au bureau du shérif du comté de Wakulla à Crawfordville alors qu’elle était sous mandat d’une autre agence à la suite d’un incident survenu en juin.

La mère de sept enfants a été impliquée dans un accident qui a entraîné des dommages matériels et des blessures corporelles, selon des documents obtenus par InTouch Weekly.

Les dossiers ont montré un “accident impliquant un seul véhicule” enregistré dans la zone de Port Leon Drive vers 23 h 52 le 10 juin. toit dans un fossé (rempli d’eau.)”

Plath a été identifié comme le seul occupant du véhicule et “toujours dans le siège du conducteur” lorsqu’un témoin et l’officier ont administré de l’aide, selon le rapport.

Kim “semblait être en état d’ébriété et avait une forte odeur de boisson alcoolisée émanant de son souffle et de sa personne”, indique le rapport.

Les autorités ont remarqué des éraflures et des lacérations sur le visage de Plath.

“Mme Plath portait un collier cervical et était assise sur la civière lorsqu’elle a été amenée aux urgences”, indique le rapport. “Mme Plath était consciente, semblait étourdie et avait des yeux vitreux très rouges. Mme Plath présentait une ptose (paupières tombantes) et une mydriase (pupilles dilatées).”

Lors de la première question sur sa consommation d’alcool avant de prendre le volant, Plath a répondu qu’elle avait “deux margaritas de 12 onces”. Lorsque la star du réseau “TLC” a été interrogée à nouveau, elle a répondu qu’elle n’avait “rien” à boire.

“Le 3 septembre 2022, j’ai reçu le rapport de toxicologie du laboratoire FDLE”, indique un communiqué. “Les résultats du test sanguin pour Mme Plath étaient un .161 et .162 BAC [blood alcohol content.] J’ai rempli un affidavit de mandat sur Mme Plath pour conduite avec facultés affaiblies (dommages matériels), 316.193.3c1 et émis un UTC pour conduite imprudente.”

Kim et son ex-mari, Barry, ont annoncé leur décision de se séparer plus tôt cette année après 24 ans ensemble.

Leur style de vie ultra conservateur – et les enfants qui choisissent d’accepter leurs valeurs – ont été au centre de leur série de téléréalité alors qu’ils naviguent pour élever une famille dans un monde moderne.

“Après mûre réflexion et discussion, nous avons décidé de mettre fin à notre mariage”, ont-ils partagé avec le magazine People dans une déclaration commune.

“Bien que ce ne soit pas une décision facile, nous savons que c’est le meilleur choix pour nous deux”, ont-ils déclaré. “Nous avons traversé de nombreux hauts et bas au cours de nos 24 années de mariage et alors que nous naviguons dans ce nouveau chapitre de nos vies, nous allons coparentalité nos incroyables enfants.”