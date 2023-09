La star de Bhagya Lakshmi, Akash Choudhary, attaquée de manière choquante par un fan à Mumbai, la vidéo devient virale [Watch]

Lors d’un incident inquiétant, l’acteur de la populaire émission de télévision Bhagya Lakshmi, Akash Choudhary, a été attaqué par un fan à Mumbai. L’incident, filmé, a laissé tout le monde incrédule. La vidéo montre le fan s’approchant d’Akash et lançant soudainement une attaque, provoquant chaos et panique. C’est vraiment décourageant de voir de tels incidents de violence contre des célébrités. Akash Choudhary est un mannequin devenu acteur qui a remporté le concours Mr. India Worldwide en 2016. Depuis lors, l’acteur a collaboré avec de nombreuses marques renommées pour des collaborations. Originaire de Delhi, Akash a participé à la série télévisée Dare to Date sur Channel V. C’était son premier passage à la télévision. Plus tard, en 2017, le bel acteur a participé à l’émission Splitsvilla 10 de MTV. Après cette émission, il s’est concentré sur sa forme physique et son développement personnel avant d’auditionner pour des émissions de télévision. En 2021, il a eu l’opportunité de figurer dans la série télévisée Bhagya Lakshmi, ce qui lui a valu une immense reconnaissance.