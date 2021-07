La star de ‘Bhabi Ji Ghar Par Hain’, Shubhangi Atre, a CECI à dire sur des scènes intimes

Shubhangi Atre, qui a endossé le rôle d’Angoori Bhabhi lorsque Shilpa Shinde a quitté la série ‘Bhabi Ji Ghar Par Hai !’ en mars 2016, est adoré par le public.

Dans une interview avec Etimes, on a demandé à Shubhangi Atre si on lui avait déjà proposé des rôles de sœur ou d’amie et aussi si elle acceptait de jouer des rôles intimes, Shubhangi a déclaré: « On m’a proposé » P.K « , » 3 Idiots » et » Vacances ‘ mais ce n’était rien de substantiel. Quant à la deuxième partie de votre question, les scènes intimes sont acceptables si elles sont tournées de manière esthétique. Ma fille ne devrait pas se sentir gênée par ce que fait maman.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait eu la chance de rencontrer Shilpa Shinde, qui a joué le personnage jusqu’en 2016, Shubhangi Atre a déclaré à Etimes : « Hum mil nahi paaye hain (Nous ne nous sommes pas rencontrés), mais il n’y a pas de rivalité. Il n’y a pas d’inconfort entre nous. J’adorerais la rencontrer. Elle a si bien mis en place le personnage d’Angoori Bhabhi. J’ai mis mes contributions et les ai mises en avant. Le spectacle doit continuer. Je crois juste que si l’on est triste et mécontent du travail qu’il fait, il ou elle faire, il / elle devrait passer à autre chose. Pensez-y, les remplacements ne sont-ils pas courants dans les films aussi? C’est juste qu’à la télévision, ils sont sous les feux de la rampe parce que la série est souvent en lice contrairement aux films où ils se produisent au moment de casting quand les caméras n’ont pas encore tourné. »

On lui a également demandé si les informations selon lesquelles son mari hésitait à prendre la relève d’un autre acteur étaient vraies. Elle a dit: « Non, franchement, j’ai de la chance à cet égard. Mon mari suggérait simplement que je devrais plutôt prendre un nouveau spectacle; vous voyez, j’avais des offres de trois spectacles avant d’entrer dans ‘Bhabi Ji Ghar Par Hain’. Mon mari avait l’impression que certaines comparaisons seraient faites avec la personne qui faisait la série à l’origine. Mais appelez ça intuition ou voix intérieure, j’ai pensé que je devais faire Bhabi Ji Ghar Par Hain. «

Pour les non-spécialistes, Shubhangi est connue pour son interprétation de Kasturi Chawla dans ‘Kasturi’. En 2013, elle a remplacé Shilpa Shinde dans la populaire sitcom « Chidiya Ghar ». Par coïncidence, elle l’a de nouveau remplacée trois ans plus tard, en avril 2016