La star de BGT riposte aux trolls qui disent qu’il ne devrait pas faire Strictly Come Dancing – à cause d’un « avantage injuste »

Un gagnant du BGT a riposté aux trolls qui ont dit qu’il ne devrait pas faire Strictly Come Dancing – à cause de son « avantage injuste ».

La star de la diversité, Jordan Banjo, a parlé au Sun de la «pression» qu’il subirait Strictly après que des haineux ridicules aient critiqué sa formation en danse – alors qu’il lançait un nouveau montage Not On The High Street.

TVI

Jordan Banjo n’est pas sûr de Strictly après avoir été ciblé par des trolls[/caption] Getty Images – Getty

La star de Diversity, qui a remporté Britain’s Got Talent, s’est entretenue avec The Sun pour lancer une nouvelle édition de Not On The High Street[/caption]

Jordan, 30 ans, l’a déjà fait exploser dans la télé-réalité gagnante de BGT avec la troupe de danse Diversity et a récemment pris la deuxième place dans l’émission I’m A Celeb the legends.

Pour l’instant, il a exclu l’émission Strictly de la BBC.

Il a déclaré au Sun: « Vais-je faire strictement ? Pas pour le moment. Vous savez quoi, je pense que tout le monde s’y attend à cause de la diversité !

« J’ai l’impression que tout le monde s’attendrait à ce que je sois bon mais ce serait totalement nouveau pour moi – la pression est réelle. »

La star de I’m A Celeb se remet encore de son passage dans la jungle.

Il a déclaré: « Chaque fois que je relevais un défi impliquant des serpents, c’était le PIRE. Je ne peux pas m’occuper des serpents, ils sont absolument, complètement horribles.

Il a parlé des hauts et des bas, ayant Carol Vorderman et Helen Flanagan en numérotation abrégée, et pourquoi Amir Khan était le plus méchant du camp.

Le père de trois enfants a déclaré: « Sur I’m a Celeb, vous pouvez vous asseoir et avoir des conversations profondes avec des gens formidables et des amitiés vraiment authentiques. Je suis vraiment resté en contact avec Carol Vorderman et Helen Flanagan, mais tout le monde était adorable.

« Qui était le camarade de camp le plus méchant ? Je ne sais pas si quelqu’un a été méchant pour ainsi dire, mais la plus grande surprise a été Amir Khan. Il doit être l’une des personnes les plus involontairement drôles que j’ai rencontrées ! Honnêtement, il pourrait simplement être assis là et avoir l’air de faire des bêtises comme un adolescent effronté – un si bon moment.

Jordan s’est entretenu avec The Sun dans le cadre de l’édition Not On The High Street Gender Gift Gap après que 72% des Britanniques pensent qu’acheter des cadeaux pour les hommes est plus difficile que pour les autres sexes.

Il a déclaré: « Not On The High Street vient de faire des recherches sur les habitudes de don et a découvert qu’il existe un grand écart entre les sexes en matière de cadeaux! »

Se souvenant du pire cadeau qu’il avait offert à son père, Jordan a déclaré: « C’était toujours TELLEMENT difficile de penser aux cadeaux pour mon père, nous lui demandions toujours ce qu’il voulait, et il n’était jamais agité.

Nous lui obtenions toujours la même chose, revenions aux normes, puis un jour j’ai pensé lui offrir quelque chose de complètement différent, je ne sais pas comment j’ai atterri là-dessus mais, de la nourriture d’astronaute – je lui ai donné de la nourriture d’astronaute. ”

Jordan a célébré le lancement de Not On The High Street’s Gender Gift Gap Edit – une nouvelle édition qui vise à inspirer une approche inclusive et personnalisée des cadeaux et à permettre aux gens d’aller au-delà des normes et des stéréotypes de genre traditionnels en matière de cadeaux.

Érotème

Il a parlé de ses incroyables amitiés dans la série[/caption] Érotème

Jordan est arrivé deuxième après que Myleene l’ait battu dans l’horrible défi alimentaire[/caption]