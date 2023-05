La star de BGT retrouve l’amour après s’être séparée de son petit ami acteur – grâce à sa sœur légendaire de Love Island

La star de BRITAIN’S Got Talent, Jade Davies, a retrouvé l’amour quelques semaines après qu’il a été révélé qu’elle s’était séparée de son petit ami de longue date, Luke Newton.

La star de Jade et Bridgerton, Luke, a mis un terme à leur romance après presque cinq ans.

La star britannique de Got Talent, Jade Davies, s'est séparée de la star de Bridgerton, Luke Newton, après cinq ans

Jade a partagé des photos avec Morgan sur son Instagram privé

La chanteuse – qui est la sœur de la star de Love Island, Amber Davies – a trouvé l’amour avec l’acteur du West End Morgan Gregory.

Le couple est devenu officiel sur Insta plus tôt ce mois-ci alors qu’ils célébraient le 30e anniversaire de Jade avec un voyage en Jamaïque.

Le couple semble assez sérieux car la famille de Morgan a également rejoint le duo adoré lors de l’escapade.

Morgan est actuellement la co-vedette d’Amber dans la production West End de Retour vers le futur.

Jade a partagé une photo d’elle courant dans la mer main dans la main avec Morgan sur son compte Instagram privé.

Elle a légendé le cliché : « Un anniversaire caribéen inoubliable. Voici à 30 babyyyy.

Une de ses amies a répondu au post : « Joyeux anniversaire Jade. Vous êtes si beau et vous êtes un beau couple !

La nouvelle relation survient des semaines après qu’il a été annoncé qu’elle s’était séparée de Luke, le beau gosse de Bridgerton, après presque cinq ans passés ensemble.

On pense que le couple s’est séparé, la séparation laissant Luke dévasté.

Jade s’est fait un nom après avoir fait partie du supergroupe du West End The Welsh of the West End.

Le groupe a séduit les juges BGT lors de leur apparition dans l’émission au début de 2022.