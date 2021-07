La star de ‘Beyhadh’ Jennifer Winget est testée positive pour COVID-19, dit qu’elle ‘met en quarantaine, pleurniche et dîne’

Après avoir signalé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19, l’actrice Jennifer Winget elle-même a confirmé qu’elle avait contracté le virus. Jennifer est allée sur son Instagram pour informer ses fans bien qu’elle souffre du coronavirus, elle est asymptomatique et se sent parfaitement bien.

Jennifer a également une photo d’elle allongée sur le sol et vêtue de vêtements d’hiver. Elle avait aussi une casquette et des gants. Dans son article, l’actrice de « Beyhadh » a déclaré qu’elle était actuellement en quarantaine et qu’elle en ressortirait plus forte et en meilleure santé.

En partageant la photo, elle a écrit : « À terre mais pas dehors… OUI, c’est VRAI ! Corona est venu frapper à la porte et m’a pris au dépourvu .. . Mais sachez que je suis asymptomatique et je me sens parfaitement bien. Alors à tous ceux qui sont inquiets et concernés, ne le soyez pas ! »

Elle a ajouté: «Ici pour signaler que je suis en quarantaine, je pleurniche et je dîne et j’ai hâte de me détendre. Une déception, cela, mais promettez que ce n’est qu’un petit incident, juste une pause pour en ressortir plus fort, meilleur, en meilleure santé et impatient de partir. Merci pour tous vos souhaits. Mais Covid n’a rien sur moi ! Reviens plus tôt que tu ne le penses. Finir avec des câlins et des bisous… Ou mieux vaut pas !

Réagissant à la publication, l’acteur Mouni Roy a commenté : « En espérant que vous vous repreniez plus fort le plus tôt possible. Je t’envoie beaucoup d’amour Jen », tandis que l’acteur Namita Dubey a écrit : « Aw ! Prenez soin de vous et retrouvez un amour plus fort. Drashti Dhami a également commenté le message et a écrit : « Prenez soin de vous », avec un emoji de cœur tandis que Sumona Chakravarti a commenté : « Vous allez vous défoncer plus tôt que vous ne le pensez…. Récupération rapide. Les fans de Jennifer lui souhaitent également un prompt rétablissement.

Jennifer avait récemment commencé à tourner pour la deuxième partie de sa série Web ‘Code M’. Elle a fait ses débuts dans le numérique en 2020 avec « Code M » d’ALT Balaji. Jennifer a été vue pour la dernière fois à la télévision lors de la deuxième saison de son émission à suspense « Beyhadh », qui a ensuite été mise en conserve en raison du verrouillage de COVID-19.

Mumbai a signalé 435 nouveaux cas de coronavirus et 13 décès mercredi 22 juillet, comme l’a rapporté la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).