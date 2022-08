La star de “Bewitched” Erin Murphy dit qu’elle est “ouverte à l’idée” d’un redémarrage de la série

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancienne enfant star Erin Murphy est toujours “ouverte à l’idée” d’un redémarrage potentiel de “Bewitched”.

“Si jamais ils faisaient un bon scénario, et qu’il avait toutes les bonnes personnes derrière, un bon directeur de casting, tout ça, je serais ouvert à l’idée”, a déclaré Murphy, 58 ans, à Fox News Digital mercredi.

L’actrice a incarné la fille magique Tabitha dans la série à succès des années 60 “Bewitched”. Elle a joué aux côtés du personnage d’Elizabeth Montgomery, Samantha Stephens.

“Bewitched” s’est concentré sur une jeune femme qui utilise ses pouvoirs pour résoudre les problèmes de sa famille, alors que le personnage de Montgomery a épousé un homme sans aucune magie par lui-même.

L’émission télévisée à succès a été diffusée sur ABC de 1964 à 1972 et mettait en vedette Montgomery et Dick York – qui a ensuite été remplacé par Dick Sargent. Les thèmes de l’émission ont été empruntés à la récente émission télévisée à succès de Marvel “WandaVision”.

“Il y a eu beaucoup de discussions, essentiellement toute ma vie, sur le redémarrage de” Bewitched “, et je pense que si le script était génial, cela devrait être fait”, a noté Murphy, alors qu’elle parlait avec Fox News Digital chez Paul Sorvino. célébration de l’événement de la vie au Hollywood Museum.

En 2019, Murphy a déclaré à Fox News Digital qu’un redémarrage avait été “parlé il y a … des années”. “J’étais presque prête à le faire et puis le scénario n’était pas tout à fait correct”, a-t-elle partagé à l’époque.

Le spectacle a été nominé pour quatre Golden Globes et a remporté un Emmy en 1968 pour son soutien à l’actrice Marion Lorne, décédée quelques jours avant la cérémonie.

Pendant ce temps, un film basé sur la série télévisée classique “Bewitched” est en développement chez Sony, a confirmé Fox News en mars 2021.

Terry Matalas et Travis Fickett, qui ont tous deux travaillé sur “12 Monkeys” et “MacGyver”, rédigeront le scénario tandis que John Fox et John Davis (“Dolemite Is My Name”, “Game Night”) produiront pour Davis Entertainment.

En 2005, Sony a sorti un film “Bewitched” avec une tournure de comédie romantique. Nicole Kidman a joué le rôle d’Isabel Bigelow et Will Ferrell a joué le personnage de Jack Wyatt.