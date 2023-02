La star de Benidorm semble méconnaissable cinq ans après la comédie bien-aimée d’ITV

Une star de BENIDORM semble méconnaissable cinq ans après la comédie bien-aimée d’ITV.

Benidorm a fonctionné de 2007 à 2018 et a suivi le personnel et les clients de l’hôtel tout compris Solana.

Une star bien-aimée semble méconnaissable cinq ans après la comédie bien-aimée d’ITV.[/caption] TVI

Josh Bolt a joué Rob Dawson pendant trois séries[/caption] Instagram

Josh a l’air très différent maintenant dans ses photos de médias sociaux[/caption]

L’un des personnages était Rob Dawson, joué par l’acteur Josh Bolt pour trois séries.

Rob a commencé comme un rat de bibliothèque avant de finalement trouver l’amour avec son collègue invité Cyd.

Josh, 28 ans, est apparu pour la dernière fois dans le sixième épisode de la série finale en 2018, et depuis lors, il a beaucoup changé.

Dans ses clichés sur les réseaux sociaux, le bel acteur montre sa tête de mèches ondulées et de chaume.

Dans un récent cliché, Josh s’est habillé d’un costume marron pour assister au mariage d’un de ses amis.

Ses fans n’ont pas tardé à commenter, avec un écrit : « Félicitations à elle ! (Félicitations pour vos chaussures également).

Un autre a ajouté: “Félicitations à elle! Elle est belle. J’aime que le casting reste toujours en contact. J’aimerais que le spectacle revienne. L’amour d’Amérique.

Pendant ce temps, un troisième a partagé: «Ai-je raison de penser que c’était votre femme à l’écran dans Last Tango? Elle a l’air absolument magnifique.

Josh a continué à jouer depuis la fin de Benidorm, jouant dans la série télévisée Catch-22 et le film A Good Woman is Hard to Find en 2019.

Son prochain projet est la mini-série de guerre américaine Masters of the Air, qui mettra également en vedette Austin Butler et Callum Turner.

