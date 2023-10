La star de « Below Deck », Kyle Viljoen, a parlé d’une alerte de santé « traumatique » dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux.

Viljoen a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de syndrome de Stevens-Johnson (SJS) après avoir vécu « l’expérience corporelle la plus douloureuse et traumatisante » de sa vie, selon une publication Instagram partagée dimanche.

Le steward de « Below Deck Mediterranean » a partagé des photos de ses « ampoules qui s’aggravent » et d’autres symptômes tout en expliquant la réaction qu’il a ressentie après avoir commencé un nouveau médicament. Il a révélé qu’on lui avait initialement diagnostiqué une maladie pieds-mains-bouche dans une clinique sans rendez-vous avant de se rendre aux urgences pour être examiné par « plus de 20 médecins ».

« De mercredi à jeudi, j’ai souffert d’une aggravation des ampoules, d’une incapacité à tolérer la déglutition, d’un gonflement de la langue et d’un changement de vision », a-t-il écrit sur Instagram.

Le star de télé-réalité a noté que le SJS est un « trouble rare et grave » affectant la peau et les muqueuses. Elle est généralement traitée comme une « urgence médicale » et nécessite une hospitalisation.

Il a encouragé ses près de 100 000 abonnés sur Instagram à « défendre » leur santé tout en donnant des conseils : « Si quelque chose ne va pas, cherchez un traitement. Deuxièmement, la famille et un système de soutien, c’est TOUT. Sans eux, je ne sais pas où je vais. Et troisièmement, essayez de toujours traverser les moments difficiles avec beaucoup d’amour et encore plus de rires (même lorsqu’ils font mal). »

Viljoen a déclaré qu’il était sur le point de se rétablir complètement grâce à l’aide d’un personnel médical « impeccable » et de sa fiancée bien-aimée, ainsi que de ses amis et de sa famille.

Les collègues Bravo-lebrities de Viljoen ont partagé leur amour dans les commentaires de son message.

« Mon cœur est tellement brisé de te voir comme ça, mon amour », a écrit la star de « Below Deck », Natasha Webb. « Je vous envoie tout l’amour, les câlins, les baisers et la force de Max, Paddington et Rupert. Nous vous aimons si tendrement. »

« Ange, je t’envoie TANT DE PRIÈRES !! » » a ajouté l’hôtesse de l’air en chef « sous le pont », Heather Kapiolani.

Bravo, le chef Dave White a écrit : « Ahhh mec… tellement d’amour mon pote ! Je te souhaite un prompt rétablissement, @dr.zriles, fais-moi savoir si je peux t’aider de quelque manière que ce soit ! »

La star de « Real Housewives of New Jersey », Jackie Mark Goldschneider, a répondu : « Je t’envoie tellement d’amour, mon ami. prompt rétablissement. »

