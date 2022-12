La star de BBC Breakfast riposte au troll de Twitter après qu’on lui ait dit de “commencer à porter un soutien-gorge ajusté”

BBC Breakfast Nina Warhurst a riposté à un troll de Twitter après qu’on lui ait dit de “commencer à porter un soutien-gorge ajusté”.

Le journaliste, 42 ans, a remplacé Sally Nugent dans l’émission d’aujourd’hui.

Sacs à dos

Nina Warhurst de BBC Breakfast a riposté à un troll cruel sur Twitter aujourd’hui[/caption]

Twitter

Nina a remplacé Sally Nugent aujourd’hui[/caption]

Un fan qui regardait à la maison s’est rendu sur les réseaux sociaux pour envoyer un message désagréable aux diffuseurs.

Après avoir republié une vidéo de l’épisode de mardi sur sa page Twitter, un vil troll a répondu à son tweet par : « Nina tu avais l’air épouvantable ce matin. Veuillez commencer à porter un soutien-gorge ajusté… »

Nina a riposté au troll en republiant leur message sur son compte.

Elle a déclaré: “Je laisse juste les commentaires incroyablement utiles et progressifs d’Alfred ici.

« Sincères remerciements à tous les Alfred. Les femmes seraient perdues sans vous.

Les fans se sont précipités au poste pour envoyer leur soutien.

L’un d’eux a écrit : « Je n’arrive tout simplement pas à comprendre la logique de quelqu’un qui pense qu’envoyer un message comme celui-là est acceptable ? Je veux dire – se promènent-ils en critiquant les gens au travail ? Dans le supermarché?”

Un autre a déclaré: «Je suis horrifié par les abus auxquels toute personne aux yeux du public est soumise. Votre réponse est bien plus polie qu’il ne le mérite. N’hésitez pas à vous habiller, mais vous vous sentez à l’aise. Gardez le sourire.”

“Ouah. Je ne sais pas si vous supportez cela, et encore moins le gérez avec une telle grâce x », intervint un troisième.

Ce matin, Sally Nugent a disparu de BBC Breakfast – et a été remplacée par Nina.

Sally anime l’émission aux côtés de Jon Kay du lundi au mercredi.

Nina et Jon ont lancé l’émission en discutant des gros titres les plus récents, l’un des sujets de débat étant Bake Off.

Matt Lucas, 48 ​​ans, a dramatiquement quitté l’émission de Channel 4 hier soir.

Sally a clairement indiqué qu’elle serait prête à reprendre le rôle.

Nina a avoué : « Je suis toujours disponible pour goûter des gâteaux…

“Juste le gâteau qui mange un peu.”

Jon a répondu: “Pas tellement le travail, juste le peu de nourriture?”

“Non, juste le fait de manger”, a confirmé Nina.