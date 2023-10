La star de « Baywatch » Mike Newman s’exprime sur 16 ans de lutte contre la maladie de Parkinson : « Tous les projets que j’avais… arrêtés »

L’ancienne star de « Baywatch » Mike Newman parle de son combat de 16 ans contre la maladie de Parkinson.

L’acteur à la retraite de 66 ans, qui incarnait le sauveteur Mike « Newmie » Newman dans la série d’action à succès de NBC, a déclaré à People Magazine qu’il avait reçu son diagnostic pour la première fois en 2006, lorsque sa famille a commencé à remarquer des changements dans ses mouvements et lui a demandé de consulter un médecin. médecin.

Newman a rappelé qu’on lui avait prescrit un médicament qui traite les symptômes de la maladie de Parkinson et qu’on lui avait ensuite diagnostiqué une maladie neurodégénérative.

« Tout change », dit l’ancien pompier. « Toutes ces choses que tu pensais faire avec tes enfants et petits-enfants, les photos que nous allions prendre, tous les projets que j’avais… arrêtés. »

Newman est apparu dans 150 épisodes de « Baywatch » de 1989 à 2000, mais a quitté Hollywood après avoir terminé sa participation à la série.

« Si tu n’étais pas obligé d’être là, pourquoi le serais-tu ? » il a plaisanté à People.

Cependant, Newman est sur le point de revenir sur le petit écran pour la série documentaire en quatre parties « Baywatch: The American Dream », dans laquelle il détaillera son diagnostic et sa vie avec la maladie de Parkinson.

Newman a déclaré à People qu’il était initialement réticent à discuter de son trouble dans les docu-séries, car il ne voulait pas être connu comme « le type atteint de la maladie de Parkinson ». Il a déclaré qu’il avait décidé de partager son histoire après avoir passé du temps avec le réalisateur de la série, Matt Felker, avec qui il a développé une étroite amitié.

« Baywatch: The American Dream », qui présente également des interviews des anciens membres de la distribution Pamela Anderson, David Hasselhoff et Jason Momoa, examinera en profondeur le phénomène télévisuel de longue date et son impact culturel durable.

Dans son entretien avec People, Newman a rappelé comment son expérience réelle en tant que sauveteur l’a aidé à gagner progressivement un rôle plus important dans la série. Il se souvient avoir donné des conseils sur les scènes de sauvetage aquatique aux scénaristes de la série en échange de plus de répliques et s’être porté volontaire pour réaliser des cascades que d’autres ne pouvaient pas réaliser.

« J’étais trop utile pour qu’ils se débarrassent de moi », a déclaré Newman en riant. « J’ai commencé comme cascadeur, et après sept ans passés hors du générique d’ouverture, j’ai finalement été oint et autorisé à être devant la série. »

Newman a expliqué qu’il restait actif et faisait de l’exercice pendant 45 minutes chaque jour, ce qui, selon lui, était le « meilleur traitement » pour la maladie de Parkinson. Il a déclaré au média que sa routine comprenait la natation, le kayak et la course sur la plage.

« Je me suis entraîné pour ça », a-t-il déclaré. « Quelqu’un qui avait 65 ans et qui n’était pas très sportif, s’il apprenait qu’il avait la maladie de Parkinson, cela ne se passerait pas aussi bien. Je les ai tous battus, je suppose, si on pouvait appeler ça « battre ».

Cependant, Newman a décrit la maladie de Parkinson comme une maladie « sinistre », ajoutant que les symptômes « progressent si lentement qu’on remarque à peine qu’ils changent ».

« C’est une combustion lente », a-t-il déclaré. « La maladie de Parkinson n’attend pas. Elle continue de s’installer. »

Newman a déclaré à People qu’il avait accepté de participer aux docu-séries à la condition que l’équipe de production travaille avec la Fondation Michael J. Fox et Cedars-Sinai pour collecter des fonds pour d’autres personnes aux prises avec la maladie de Parkinson.

« Cela ne m’aidera peut-être pas », a-t-il déclaré. « Mais ça va aider quelqu’un plus tard. »

Le natif de Californie a déclaré qu’il espérait que partager son expérience avec la maladie de Parkinson dans les docu-séries réconforterait et encouragerait d’autres personnes qui luttent contre la maladie.

Alors que Newman a déclaré qu’il y avait « beaucoup de choses » qu’il aurait fait « différemment » dans sa vie, il a exprimé sa gratitude envers sa famille, les « bonnes personnes » qu’il a rencontrées au cours de sa carrière et les expériences qu’il a vécues au cours de sa carrière. ses années dans « Baywatch ».

« Où serais-je sans ça ? » il a dit à propos de « Baywatch ». « Eh bien, ça aurait été une vie plutôt ennuyeuse, je suppose. »