La star de « Baywatch » Donna D’Errico donne aux fans un souffle du passé.

L’actrice et mannequin de 55 ans a partagé une nouvelle photo sexy sur son Instagram vendredi alors qu’elle affichait son physique en forme dans l’emblématique maillot de bain rouge « Baywatch ».

« Recréer Baywatch à Miami », a écrit D’Errico dans la légende.

L’ancien mannequin de Playboy a été aperçu en train de poser contre une jeep jaune vif, alors qu’elle plongeait ses orteils dans le sable. D’Errico a complété son look avec un dispositif de flottaison rouge vif dans une main.

Ses vagues de plage blondes coulaient sur ses épaules alors que les eaux claires et bleues de l’océan et les palmiers étaient représentés en arrière-plan.

D’Errico a joué le rôle de sauveteur Donna Marco dans « Baywatch » de 1996 à 1998.

Les fans ont apprécié D’Errico recréant le look « Baywatch » et ont exprimé leur enthousiasme dans les commentaires.

« Et tout aussi bien, sinon mieux, que tu l’étais à l’époque ! » un fan a commenté.

Un autre téléspectateur de « Baywatch » a écrit : « J’apprécie le travail que vous avez fourni pour créer ces images à partager avec nous. Vous le faites paraître sans effort. »

Près de 30 ans plus tard, les fans ont applaudi la fille en bikini et ont ajouté : « Tu l’as toujours compris !!! »

D’Errico a déjà riposté aux critiques après qu’un média ait qualifié son compte TikTok de « torride ».

Dans un message maintenant supprimé, elle a partagé une vidéo dans laquelle elle a été vue du menton vers le bas dansant et se tournant d’un côté à l’autre dans un bikini string rouge. « J’ai ce compte depuis un moment et je n’ai jamais rien posté. Voici mon premier message. J’espère qu’il vous plaira », a-t-elle écrit en légende.

Après le message, qui a été partagé en mars, un média britannique a publié un article sur le clip avec un titre faisant référence à son « compte TikTok torride » et « des vidéos de bikini coquines ». D’Errico a claqué le titre sur son histoire Instagram.

« Euh… c’est littéralement une seule vidéo de moi debout en bikini », a-t-elle écrit sur une capture d’écran de l’article. « Beau clickbait mais je ne l’apprécie pas car je ne suis pas torride et je ne poste pas ou ne fais pas de trucs torrides. »

Ce n’est pas la première fois que D’Errico se défend contre les critiques en ligne. L’été dernier, elle a répondu aux ennemis qui ont laissé des commentaires négatifs sur une vidéo qu’elle a partagée pour le 4 juillet. Dans le clip partagé sur Instagram, le mannequin a été vu portant un bikini string drapeau américain.

L’actrice a encore défié ses détracteurs en rejoignant la plateforme pour adultes par abonnement OnlyFans. En août dernier, elle a abordé les « commentaires haineux » qu’elle avait reçus après avoir partagé ses photos de bikini et a expliqué sa décision de rejoindre OnlyFans dans une interview avec Fox News Digital.

« Après que la deuxième photo soit devenue virale, j’ai aussi eu beaucoup de réactions négatives, mais j’ai aussi reçu beaucoup de soutien de la part de personnes qui ont non seulement apprécié ce que j’avais à dire, mais aussi juste aimé me voir en bikini », D dit Errico.

« Et je suppose que j’en ai assez du jugement, de l’intimidation et de toute la haine. Ce serait bien de publier certaines choses et que cela ne se produise pas. Et la vérité est que les médias sociaux ordinaires ne le font tout simplement pas pour moi. Il y a juste beaucoup de jugement et de haine qui se passent là-bas. »

