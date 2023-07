La star de Bawaal, Varun Dhawan, parle d’amour : « Il faut une seconde pour rompre une relation, mais… »

Varun Dhawan et Janhvi Kapoor se sont envolés pour Dubaï pour assister au lancement de la bande-annonce de leur prochain film Bawaal. Réalisé par Nitesh Tiwari, la bande-annonce de Bawaal a reçu de nombreux applaudissements de la part des fans. Alors que beaucoup ont salué Varun pour son choix de scripts, d’autres sont ravis de regarder l’histoire d’amour de Varun-Janhvi, qui est entravée par la guerre. Lors de l’événement de Dubaï, Varun a également partagé ses opinions sur l’amour et comment surmonter une période difficile dans une relation.

Varun Dhawan parle de l’amour

Dans l’interview, lorsqu’on a demandé à Varun Dhawan comment il résolvait les troubles relationnels avec sa femme Natasha Dalal lorsqu’ils traversaient une période difficile, l’acteur a donné une réponse appropriée. Il a dit: « Pyaar toh pyaar hota hai (l’amour est l’amour) »

Selon l’acteur, s’il est assez facile de rompre avec le partenaire, le vrai jeu consiste à « nourrir » et à rester amoureux. « Je me sens pyaar hai toh nibhana toh padega. Nibhana chahiye. Ek relation todna, ça prend une seconde. (Je sens que quand tu es amoureux, alors tu dois t’y tenir. Tu devrais t’y tenir. Il faut une seconde pour rompre rompre une relation), il suffit de rompre une relation. Cela prend une seconde. Mais y être, l’entretenir, y rester, c’est finalement un résultat très fructueux. Donc, maintenir une relation durable vous gardera en vie. Je sens que cela vous fera vivre plus », a-t-il déclaré.

Relation entre Varun Dhawan et Natasha Dalal

Varun Dhawan et Natasha Dalal étaient des amoureux d’enfance. Le couple est sorti ensemble pendant un certain temps avant de se marier le 24 janvier 2021, en présence d’amis proches et de la famille.

Tout sur Bawaal

Pendant ce temps, en parlant de Bawaal, le film est présenté pour dépeindre l’histoire d’amour d’un homme d’une petite ville Ajay Dixit, joué par Varun Dhawan, et de sa femme Nisha, essayé par Janhvi Kapoor. Leur histoire d’amour a l’air de rêver jusqu’à ce qu’ils se marient et partent en vacances à Paris. Le film sera diffusé sur Amazon Prime le 21 juillet.