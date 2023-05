Burt Ward a été stupéfait lorsque son ami de plus de 50 ans, Adam West, est décédé subitement.

C’était le 9 juin 2017 et l’acteur, qui jouait le rôle de Caped Crusader dans la série télévisée « Batman » des années 1960, est décédé après une courte bataille contre la leucémie. Il avait 88 ans.

« Ce n’était pas censé arriver », a déclaré Ward, qui jouait son fidèle acolyte Robin, The Boy Wonder, à Fox News Digital. L’homme de 77 ans a été secoué par la nouvelle, car ils ont fait une apparition ensemble lors d’une signature trois semaines auparavant, a-t-il déclaré. West était un marcheur si rapide que Ward pouvait à peine le suivre à l’époque.

West était de bonne humeur, se souvient Ward.

« Cela m’a vraiment dérangé », a expliqué Ward. « Sa mort – cela n’aurait pas dû arriver. Je savais qu’Adam ne se sentait pas bien. Il était allé à l’hôpital pour des tests. J’ai appris plus tard qu’il avait une leucémie. Mais je croyais vraiment qu’il avait de nombreuses années devant lui. »

« Après sa mort, j’ai continué le reste de notre tournée car elle avait déjà été pré-réservée dans tout le pays », a-t-il expliqué. « Alors que je signais des autographes et que je rencontrais des fans, je regardais à ma droite. Il y avait cette autre table avec une chaise vide. C’était difficile. J’avais tellement le cœur brisé. Il était toujours occupé à faire des choses. Il faisait toujours des plans pour le Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce qu’il parte si vite. Je ne m’y attendais certainement pas.

« Batman » a duré près de trois saisons, de 1966 à 1968. Cependant, la sitcom campy de super-héros était un phénomène culturel, lançant une franchise de films à gros budget qui règne toujours sur Hollywood aujourd’hui. Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christen Bale, Robert Pattinson et Ben Affleck ont ​​tous joué Batman sur grand écran.

West et Ward sont devenus rapidement amis sur le plateau. Ils se sont soutenus au fil des ans, longtemps après la fin de la série.

« Nous pouvions simplement nous asseoir et ne rien avoir à dire, et en quelques minutes, nous étions juste en train de rire, de nous remémorer, de parler des événements actuels et de nous souvenir des bons moments », a déclaré Ward. « Chaque fois qu’il venait chez moi, nous passions du bon temps. Ma femme l’adorait. Je me souviens quand il l’a rencontrée pour la première fois, et il était tellement aimable. Nous nous sommes étreints et il a juste admiré la magnifique bague en diamant que je lui ai offerte. . Il était vraiment le gars le plus drôle et le plus gentil. Mon Dieu, rien que de penser à lui. Il me manque tellement. Il devrait être là.

Ward n’avait que 20 ans lorsqu’il a rencontré l’acteur, alors âgé de 37 ans, sur la scène sonore de la 20th Century Fox. Le reste de l’équipage avait entre 50 et 60 ans.

« Quand j’ai eu la série, j’ai dû cosigner avec mes parents car, en Californie, il était illégal pour une personne de 20 ans d’être liée par un contrat sans la signature de ses parents », a expliqué Ward. « Adam était la personne la plus proche de moi en âge, et il est juste devenu un ami incroyablement formidable. En 15 minutes, j’ai appris à le connaître. Nous étions deux pois dans une cosse le tout premier jour où nous nous sommes rencontrés. En 10 minutes, nous étions rire, ne sachant pas à quel point nos vies allaient changer. »

« Mon Dieu, il était tellement drôle, » gloussa Ward. « Adam avait une façon de dire les choses qui avaient un double sens. Et je trouvais ça hilarant. Je me suis souvenu que nous nous rencontrions même le week-end lorsque nous ne tournions pas pour jouer au tennis. Je pense que l’une des nombreuses raisons pour lesquelles ‘Batman ‘ a si bien réussi, c’est parce que l’amitié était si authentique. »

West a un jour plaisanté en disant que son personnage bougeait constamment parce que son costume le démangeait tellement. En riant, Ward a dit que c’était vrai.

« Je n’ai jamais été aussi mal à l’aise de toute ma vie ! » il s’est excalmé. « Chaque partie de mon corps me démangeait, me pinçait ou me faisait mal. Mon masque touchait mes cils tout le temps, ce qui devenait si distrayant. Le gilet était fait de cette laine qui démangeait et traversait ma peau. La cape devait peser 15 livres et J’ai tiré ma tête en arrière. Je devais constamment incliner la tête vers l’avant pour la garder droite.

« Et ces collants ? Le département de la garde-robe n’aimait pas la couleur de ces collants, alors ils les ont teints », a-t-il expliqué. « Aucun air ne les a traversés et ils sont devenus plus épais. En cinq minutes, ils étaient remplis de sueur. Mes chaussures n’étaient pas de la bonne pointure et me pinçaient à chaque fois que je faisais un pas. J’ai failli me casser le cou en tombant parce que je ne voyais que ce que était devant moi directement. Je ne pouvais pas voir en dessous de moi, au-dessus de moi, à gauche ou à droite. Ce masque était comme regarder à travers des jumelles.

« Batman » est devenu un hit au cours de la première année de ses débuts. Les meilleurs acteurs de l’époque se sont empressés de jouer les méchants.

« Il n’y avait pas assez de rôles pour toutes les stars qui voulaient être dans » Batman « », a déclaré Ward. « Je venais un jour et il y avait Sammy Davis Jr. Le lendemain, Jerry Lewis. Un autre jour, Dick Clark. La liste était interminable. Même les stars plus âgées qui étaient bien avant mon temps voulaient faire partie de Tallulah Bankhead, George Raft – tous ces gens que j’ai regardés en grandissant voulaient aussi faire partie de ‘Batman’. Vincent Price? J’avais tellement peur de lui quand j’étais enfant. Mais c’était juste le gars le plus gentil avec tout le monde.

L’un d’eux était son voisin – Bruce Lee.

« Lui et moi vivions dans le même complexe », a expliqué Ward. « Nous sommes devenus amis et nous nous entraînions même ensemble. Nous avions l’habitude d’aller à Chinatown. Je me souviens qu’il était une fois avec sa femme Linda et leur fils Brandon, qui avait 6 mois à l’époque. Nous avons dîné et Bruce, qui avait vécu à Hong Kong, a commandé tout ce qui n’était pas au menu. Nous nous entendions très bien. Et le même producteur exécutif de « Batman » a obtenu un contrat pour produire « The Green Hornet ». Il a été choisi comme Kato. La première scène de combat de sa carrière a été de me combattre dans « Batman ».

« Bruce et moi étions de très bons amis », a poursuivi Ward. « Ce n’était pas aussi proche qu’avec Adam parce que je voyais Adam tous les jours. Mais je me souviens que Bruce avait une si grande personnalité. Il était très drôle et charismatique. Il était vif et mon Dieu, il se consacrait au fitness. Il s’entraînait huit heures par jour. Je n’avais jamais vu quelqu’un s’entraîner autant. Mais il était la vraie affaire. Tout ce qu’il faisait devait être incroyable.

Une autre star qui a fait une impression inoubliable était Julie Newmar, qui a joué la première Catwoman de la série.

« Julie et Adam étaient des géants », a expliqué Ward. « Et Julie était encore plus grande avec ses talons. Je me souviens [the producers] voulait me faire paraître encore plus petite, alors ils ont coupé les talons à l’arrière de mes bottes. Mais j’aimais Julie. Elle a toujours été très gentille. Elle était imprévisible, tout comme Adam. Donc, vous ne saviez jamais ce qu’ils allaient faire ou dire sur le plateau. Ils auraient chacun soudainement un zinger. Mais je m’entendais bien avec eux. J’étais vraiment comme un gamin dans un magasin de bonbons. »

West et Ward sont devenus à jamais associés à leurs rôles. West s’est d’abord irrité d’avoir été typé après que « Batman » ait cessé d’émettre. Cependant, au cours des années suivantes, il a embrassé le personnage et l’héritage de la série. Lui et Ward sont devenus des visages familiers lors de conventions où ils ont joyeusement interagi avec les fans.

En 2012, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Ward avait précédemment déclaré à Fox News Digital qu’il était considéré pour le rôle principal dans « The Graduate » de 1967. Cependant, on lui a dit que le réseau ne voulait pas qu’il poursuive le film. Dustin Hoffman a ensuite joué dans le drame face à Anne Bancroft.

Après avoir combattu le crime à Gotham City, Ward s’est transformé en croisé canin. Lui et sa femme ont ouvert une organisation à but non lucratif pour sauver les chiens, Sauvetage de gentils géants, en Californie. Il a également développé Gentle Giants Dog Food.

« J’ai vécu une vie très chanceuse », a-t-il déclaré. « En tant que pays et en tant que monde, nous devons faire mieux. Nous devons tous améliorer notre jeu et faire de grandes choses. … Ma femme et moi voulions faire une différence. … La vie est le bien le plus précieux du monde. monde. Il n’y a rien de plus précieux que la vie.

