La star de “Batgirl” Leslie Grace s’exprime pour la première fois après le meurtre d’un film de 100 millions de dollars par Warner Bros.

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Après Warner Bros.’ annonce choquante de l’annulation du film “Batgirl” de DC Comics, l’actrice Leslie Grace – qui devait jouer Barbara Gordon / Batgirl – s’exprime pour la première fois.

La La star de “In the Heights” est allée sur Instagram mercredi et a partagé une série d’images de films et de séquences du tournage du film de super-héros de près de 100 millions de dollars, en commençant par la légende “Querida familia!” – signifiant “Chère famille!” en espagnol.

“Dans la foulée des nouvelles récentes concernant notre film” Batgirl “, je suis fière de l’amour, du travail acharné et de l’intention que tous nos incroyables acteurs et notre équipe infatigable ont mis dans ce film pendant 7 mois en Écosse”, a fait remarquer Grace.

Elle a continué à dire à quel point elle se sentait vraiment “bénie” de travailler avec une équipe incroyable sur le projet, et a ajouté une note spéciale à tous les fans de “Batgirl”:

FILM ‘BATGIRL’ TUÉ PAR WARNER BROS. MALGRÉ LE COÛT DE PRÈS DE 100 M$

“À tous les fans de Batgirl – MERCI pour l’amour et la conviction, qui m’ont permis de prendre le cap et de devenir, comme Babs l’a dit le mieux, “mon propre putain de héros !”#Batgirl pour la vie !”

Les commentaires de Grace viennent dans la foulée d’un porte-parole de Warner Bros. confirmant que le film de DC Comics était annulé car son budget aurait augmenté à plus de 90 millions de dollars au milieu des retards de COVID-19 et des fermetures connexes.

“La décision de ne pas publier” Batgirl “reflète le changement stratégique de notre leadership en ce qui concerne l’univers DC et HBO Max”, a déclaré un porte-parole de Warner Bros. dans un communiqué au Hollywood Reporter.

Les réalisateurs de “Batgirl”, Adil El Arbi et Bilall Fallah, ont également publié leur propre déclaration sur le film annulé.

Le couple a annoncé qu’il était “attristé” et “choqué” par la nouvelle et qu’il “n’arrive toujours pas à y croire”.

“En tant que réalisateurs, il est essentiel que notre travail soit montré au public, et bien que le film soit loin d’être terminé, nous souhaitons que les fans du monde entier aient eu l’occasion de voir et d’embrasser eux-mêmes le film final”, ont déclaré les cinéastes. , qui a également dirigé “Bad Boys for Life” en 2020.

La star de Marvel, Zoe Saldana, a également critiqué Warner Bros. pour avoir tué le film “Batgirl”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’actrice a partagé sur sa story Instagram une photo de Grace avec un texte disant : “Pas juste… Acte vraiment atroce d’un studio. Pour quoi ? Pour un allégement fiscal ?!”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Saldana a également republié l’histoire Instagram de la star de “Batgirl” parlant de l’annulation du film DC Comics.