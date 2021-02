La star de BASKETBALL Wives, Evelyn Lozada, a été critiquée comme jouant la «victime» lors de la première de la saison mardi.

Le contrecoup survient après qu’elle a été accusée d’être «raciste».

Evelyn a déjà fait des commentaires sur l’apparition de la co-star Ogom «OG» Chijindu sur les réseaux sociaux comme elle l’aurait qualifiée de « moche » et a utilisé un emoji de singe pour la décrire sur Instagram.

Après que OG ait accusé Evelyn d’être une « raciste » et une « coloriste », la jeune femme de 45 ans a discuté des réactions négatives qu’elle a reçues suite aux allégations de sa co-star.

Lorsqu’elle a été visitée par la co-star Feby Torres, Evelyn a révélé son intention de quitter sa maison et de s’installer dans un quartier «plus sûr».

Evelyn a dit à Feby qu’elle voulait déménager dans une « communauté fermée », ajoutant: « OG a fait valoir qu’il y avait du racisme et du colorisme dans le groupe. »

Lors d’un entretien confessionnel, le Femmes de basket-ball star a expliqué pourquoi elle a utilisé l’emoji de singe sur un post Instagram: « Si vous allez faire un post et que vous allez aux gifs et que vous recherchez en riant, c’est l’un des quatre premiers qui apparaît.

« Je l’ai mis là pour exprimer mon sentiment de ce message, alors elle est entrée dans cette spirale de ‘Vous avez posté ceci sur moi. Vous êtes raciste.’ Alors je me dis: « Quoi? Ce putain de post n’avait rien à voir avec elle. Surtout pas le gif. Je ne connecte cet emoji à personne. »

Elle a ensuite fondu en larmes en disant à Feby: « Ça fait vraiment mal parce que les gens croient vraiment que c’est une merde. Les gens parlaient dans mes DM de ‘B ** ch, je vais te tuer. Si je vous vois, je vais vous tuer, vous et vos enfants.

« Et c’est la raison pour laquelle je veux vendre la maison et aller dans un endroit plus sûr. »

Femmes de basket-ball les fans se sont rapidement tournés vers Twitter pour critiquer la personnalité de la télévision pour avoir joué la «victime».

Un spectateur a tweeté: #BasketballWives m’énerve déjà avec Evelyn jouant la victime et tout le monde rejetant le fait qu’OG a été forcé d’être dans une pièce séparée pour les retrouvailles parce qu’il était ‘trop agressif’.

Avec un gif de Judge Judy roulant des yeux, un fan a écrit: « Oh regarde Evelyn joue à nouveau la victime. »

Un troisième spectateur a ajouté: « Evelyn a coupé la merde, je suis contente qu’OG ait présenté les vrais problèmes sur la table. »

Un quatrième spectateur a comparé Evelyn à Kathryn Dennis ‘ récent scandale de racisme sur Charme du Sud, écrivant: « Evelyn prenant une pièce du livre de jeu de Kathryn (Southern Charm). » Je ne savais pas que c’était offensant. Je ne suis pas raciste. «

Une cinquième personne a appelé Evelyn « une folle et une menteuse », ajoutant: « Vous avez diffamé votre propre personnage. Parlons de vous appeler Cece Le Le? »

Les critiques ont continué alors qu’une autre personne a tweeté: « Evelyn pense parce qu’elle pleure à la télévision nationale que nous pensons qu’elle est moins coloriste. »

D’autres ont convenu qu’elle jouait la victime, comme l’a écrit un fan: « Une chose à propos d’Evelyn, elle va pleurer et être la victime. »

Un fan supplémentaire a ajouté: « Regarder femmes de basket-ball et tout ce que je dois dire, c’est qu’Evelyn sera toujours une poubelle. «