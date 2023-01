La star de Bargain Hunt révèle les “déchets” qui traînent autour de votre maison et qui valent des milliers aux enchères

La star de BARGAIN Hunt, Charles Hanson, a révélé que les «déchets» qui traînent autour des maisons des gens pourraient valoir des milliers lors d’une vente aux enchères.

Alors que le coût de la vie frappe les Britanniques à travers le pays, tout revenu supplémentaire pourrait vraiment aider certaines familles cette année.

L'ancienne star de Bargain Hunt, Charles Hanson, a révélé que les objets indésirables dans votre maison pourraient valoir des milliers de dollars lors d'une vente aux enchères

Charles a remarqué une augmentation du nombre de personnes vendant des jeux vidéo vintage pendant le verrouillage

Les consoles de jeux vidéo rétro ont également pris de la valeur selon Hanson

Sans s’en rendre compte – certains de ces objets indésirables dont vous voulez vous débarrasser dans votre maison – pourraient en fait valoir beaucoup d’argent selon l’expert Bargain Hunt de la BBC, Charles Hanson.

Hanson’s Auctioneers, qui appartient à Charles, affirme qu’il y a eu une augmentation de la demande pour vendre de la vieille camelote afin d’obtenir un peu d’argent.

La vente aux enchères a déclaré que vous devriez regarder les articles que les enfants adultes n’utilisent plus, cela inclut les jeux vidéo vintage, les CD et les disques.

L’expert a remarqué un pic dans la vente d’anciens jeux et consoles pendant le verrouillage et a souligné comment le prix avait augmenté en valeur.

Charles a déclaré: «Les habitudes d’achat changent pour toujours dans l’industrie des enchères et les objets désirables changent à chaque génération. “

Il a ajouté : “Ainsi, alors que les vases chinois Ming ou une peinture de Banksy font la une des journaux, il y a beaucoup d’objets que presque tout le monde accumule au fil du temps qui pourraient déclencher une guerre d’enchères.”

Le commissaire-priseur de la BBC a expliqué que les gens “ignorent les tendances des enchères”, ou ne peuvent tout simplement pas comprendre l’idée que “des trésors dorment dans leur grenier ou sous le lit”.

“Mais avec des soldes bancaires soumis à une pression féroce, il n’y a pas de meilleur moment pour réaliser le potentiel des objets indésirables.”

Il a partagé cela, par exemple, une toute nouvelle copie de Pokemon Red de Nintendo Gameboy vendue pour 2 800 £, et une 1ère édition scellée Pokemon Fossil Set Booster Box, avec 36 packs inutilisés, récemment mis en sac à 8 500 £.

Les nounours et les jouets rétro du milieu des années 1950 au début des années 1960 ont également été mis en vente pour environ 180 £, même s’ils n’étaient pas neufs et présentaient quelques imperfections.

Les poupées Cindy et les poupées Action man sont également très demandées, ainsi qu’un ours Paddington qui a ramassé 260 £ et deux poupées françaises du XIXe siècle ont rapporté 1 700 £.

Toute personne souhaitant une évaluation gratuite de ses articles indésirables peut contacter Hansons Auctioneers, par e-mail à -service@hansonsauctioneers.co.uk ou appeler le 01283 733988.

