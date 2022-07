La star de Barcelone sur le radar de Manchester United

Par Josh Barker









Manchester United s’intéresse à Memphis Depay du FC Barcelone, a-t-on appris.

Depay a rejoint la centrale espagnole sur un transfert gratuit l’été dernier après l’expiration de son contrat avec Lyon.

Il a ensuite ouvert la saison 2021/22 en tant qu’attaquant principal du Barca, marquant quatre buts et aidant deux lors de ses huit premières sorties en Liga de la campagne.

Cependant, en raison d’une combinaison de blessures, d’un changement de manager et d’un mois de janvier chargé pour Barcelone, Depay est désormais une option marginale.

Le joueur de 28 ans a marqué deux fois lors de ses cinq derniers matches de championnat de 2021/22, mais il a eu du mal à terminer 90 minutes dans l’un de ces matches.

Au lieu de cela, La Blaugrana s’est appuyée sur Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang pour la plupart de leurs buts.

Le Barça a également conclu depuis la signature de Robert Lewandowski du Bayern Munich, poussant Depay encore plus loin dans l’ordre hiérarchique offensif.

En conséquence, il n’est pas trop surprenant de voir que Depay est pressenti pour une sortie du Camp Nou cet été.

Manchester United est intéressé à retrouver Depay, et le club catalan envisage déjà deux offres pour sa star défavorisée, a-t-on appris.

Spécialiste du transfert Gérard Romero affirme que United a “toujours été intéressé” par le lancement d’un swoop concret pour Depay cet été.

Deux équipes anonymes de Premier League ont également déjà déposé des offres au Barça, mais les deux n’ont pas atteint le prix demandé de 17 millions de livres sterling.

