La star de Barcelone, Messi, refuse de célébrer le dépassement de 200 millions d’abonnés sur Instagram pour tenter d’éliminer les abus en ligne

« Je vois que je viens d’atteindre 200 millions de personnes qui me suivent sur ce réseau », Messi a commencé par un message au monde.

« Cependant, sur la base de ce qui se passe aujourd’hui, je ne vais pas prendre cela comme une raison de célébrer.

« Bien sûr, j’apprécie tout l’amour et le soutien que je reçois toujours de votre part, mais je pense qu’il est temps d’accorder de l’importance à toutes les personnes qui sont derrière chaque profil, » il ajouta.

«On se rend compte que derrière chaque récit il y a une personne de chair et d’os, qui rit, pleure, jouit et souffre. Des êtres humains avec des sentiments.

«Élevons notre voix pour mettre fin aux abus en ligne sur les réseaux sociaux», Demanda Messi.

« Peu importe que nous soyons anonymes, célébrités, athlètes, arbitres ou fans du jeu. Personne ne mérite d’être maltraité ou insulté. »

«Nous avons vécu pour voir et faire l’expérience des abus s’aggraver sur chacun des réseaux sans que personne ne fasse quoi que ce soit pour les empêcher.

« Nous devons condamner fermement ces attitudes hostiles et demander aux entreprises qui gèrent les réseaux de prendre des mesures urgentes contre ces comportements », Messi a signé le message, qui a été « aimé » par plus de 4,5 millions d’utilisateurs et ce n’est pas fini.

Le message de Messi intervient alors qu’une multitude d’organisations sportives à travers le Royaume-Uni boycottent les plateformes de médias sociaux ce week-end, dans le but de faire pression sur des entreprises telles que Twitter, Facebook et Instagram pour qu’elles en fassent davantage pour lutter contre les abus racistes.

Vendredi, le détenteur du Ballon d’Or, Messi, a fait un autre téléchargement sur des thèmes sociaux qui sont également devenus viraux, étant vu près de 4 millions de fois.

Pour célébrer la Semaine mondiale de la vaccination, l’Argentin a annoncé qu’il rejoindrait l’UNICEF en tant que vaccins « sauver la vie de 3 millions d’enfants dans le monde chaque année, en les protégeant contre les maladies potentiellement mortelles et hautement infectieuses ».

«#VaccinesWork», il a signé, via un hashtag qui accompagnait une vidéo officielle.

Dans le travail de jour, l’ancien coéquipier de Messi, Daniel Alves, a exhorté son partenaire de flanc droit préféré à ne pas quitter Barcelone cet été.

« J’ai dit à Messi à plusieurs reprises: il est né pour être un joueur de Barcelone et Barcelone est né pour être son club », Alves a expliqué dans une interview avec le Guardian.

«Une fois, il m’a dit de rester à Barcelone parce qu’il n’y avait pas d’endroit meilleur.

«Où serez-vous plus heureux? il m’a demandé. Alors je suis resté, « Alves a révélé.

« Maintenant, je lui ai rappelé cette conversation et qu’un bon ami [him] m’a dit que Barcelone est le meilleur endroit qui soit. «

Dani Alves dit qu'il a rappelé à Lionel Messi qu'il était né pour jouer à Barcelone

« Je n’ai pas encore eu de réponse de sa part, » Alves a avoué.

«Mais quand vous quittez Barcelone, vous réalisez à quel point c’est bon.

« Tous les joueurs, et je veux dire tout le monde, qui a quitté Barcelone ont été désolés. Tous regrettent de partir, » il a insisté.

« Quand j’ai quitté le club [to Juventus in 2016], Je voulais juste montrer ma valeur pour revenir. Mais, malheureusement, les mêmes personnes qui étaient contre moi quand j’étais au club sont restées là-bas. « a-t-il déclaré, lors d’une fouille chez l’ancien président démissionnaire Josep Bartomeu.

« J’ai montré que j’étais capable de jouer pour Barcelone pendant encore 10 ans. J’ai essayé de rentrer. J’ai joué pour retourner à Barcelone, mais ils ne voulaient plus de moi, » Se lamenta Alves.