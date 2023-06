Rhea Perlman et Danny DeVito sont des ex amis. Ils sont toujours mariés et restent de « bons amis » malgré leur séparation il y a plus de dix ans.

« Nous sommes toujours mariés et nous sommes toujours de très bons amis. Et nous nous voyons beaucoup, et notre famille est toujours la chose la plus importante pour nous deux, je crois », a déclaré l’ancienne de « Cheers » à Julia Louis-Dreyfus. sur son podcast « Wiser Than Me » tout en discutant de sa relation avec son ex-mari.

« Je ne vais pas édulcorer, c’était très difficile au début », a déclaré Perlman à propos de la séparation. « Et il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles nous nous sommes séparés, sur lesquelles je ne vais pas entrer. Il nous a fallu du temps pour en arriver, d’une manière ou d’une autre, à une compréhension et à une relation assez décentes les uns avec les autres. »

Perlman et DeVito se sont mariés en 1982 et partagent trois enfants adultes : Lucy, 40 ans, Grace, 38 ans et Jake, 35 ans.

« Je vis seule avec mon petit chien, qui est mon partenaire dans la vie maintenant », a expliqué l’actrice de « Barbie ». « Je n’aime pas vivre seul. J’aime être seul. J’aime avoir du temps pour moi.

« Quand je vivais avec Danny et que les enfants étaient tous à l’université ou ailleurs … s’il partait faire quelque chose, je pensais: » Oh, bien, j’ai deux semaines où je peux faire ce que je veux, tu sais. Mais quand c’est tous les jours, ce n’est pas mon préféré. »

Elle a dit que bien qu’elle se sente parfois « seule », sa famille et ses amis lui rendent toujours visite.

« J’ai beaucoup de monde, ma famille vient souvent », a-t-elle déclaré. « J’ai trois enfants, c’est beaucoup de monde. J’ai beaucoup de compagnie et de très bons amis. Ma sœur habite tout près. Mais quand tout le monde part après une bonne nuit, je me dis : ‘Ooh, où est tout le monde ? est cette personne à qui tu pourrais juste parler [to] sur la façon dont la nuit s’est déroulée ?' »

Perlman est également occupée à passer du temps avec sa petite-fille de 7 semaines.

« Il y a un certain amour. Je veux dire, je l’ai ressenti quand mes propres enfants sont nés. C’est une sorte d’amour que je n’avais jamais ressenti auparavant pour quoi que ce soit », a-t-elle déclaré à propos de son premier petit-enfant.

Elle a ajouté que bien qu’elle et DeVito soient tous les deux « ambitieux » quant à leur carrière, il aime travailler, j’aime travailler », a-t-elle expliqué. « Je ne pense pas que j’aurais jamais abandonné ma relation pour [my career]et je ne l’ai pas fait. »

Après que Louis-Dreyfus ait proposé d’organiser un rendez-vous avec Perlman, l’actrice de « Poms » a plaisanté : « Non, ne me piégez pas, à moins que ce ne soit quelqu’un de vraiment merveilleux, riche et célèbre, magnifique et beaucoup plus jeune que moi. »

La star de « Seinfeld » a répondu : « J’en ai fini avec tout ça. Je vous répondrai dans environ 10 à 15 minutes. »

Sur la raison pour laquelle ils n’ont jamais divorcé, Perlman a déclaré au New York Post en 2018 : « Nous sommes ensemble depuis très longtemps, donc il y a beaucoup d’amour et d’histoire. Nous sommes d’accord sur suffisamment de choses, alors pourquoi [ruin] avec les choses dégueulasses qui accompagnent un divorce ? »