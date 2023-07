La star de ‘Barbie’, Margot Robbie, dit qu’elle a fait semblant d’être morte lorsqu’elle était enfant pour se débarrasser de sa baby-sitter

Margot Robbie a admis dans une récente interview qu’elle était une enfant « dramatique » qui a fait semblant d’être morte – avec du sang ketchup et un couteau de cuisine – pour se débarrasser d’une baby-sitter qu’elle n’aimait pas.

« Nous avons trouvé une nouvelle baby-sitter, et je voulais que mon ancienne baby-sitter revienne, Talia, qui avait environ 16 ans. Et je la trouvais tellement cool », a déclaré l’Australien d’origine à BBC Radio 2.

« J’ai pris un gros couteau de cuisine et le ketchup et je me suis étalé nu sur le carrelage, je me suis couvert de ketchup, j’ai mis le couteau de cuisine et j’ai attendu environ 45 minutes pour qu’elle me trouve. »

L’homme de 33 ans a déclaré que cela valait « tellement la peine d’attendre », répondant « Oh, ouais » lorsque l’intervieweur a demandé si la baby-sitter avait couru « en criant depuis la maison ».

MARGOT ROBBIE PARTAGE L'ACTRICE 'DORKY' QUI A REFUSÉ 'BARBIE', EXPLIQUE POURQUOI LA POUPÉE ICONIQUE N'EST PAS SEXY

La co-vedette de « Barbie » de Robbie, Ryan Gosling, qui était également dans l’interview, a plaisanté : « Vous avez produit votre propre mort. »

« Je l’ai fait, » dit-elle en riant.

L’actrice de « Once Upon a Time in Hollywood » a également révélé qu’elle avait déjà fait une « chute » dans les escaliers d’un cinéma local lorsqu’elle était enfant, incitant les spectateurs inquiets à commencer à « appeler une ambulance ».

« Je suppose que j’étais un peu une enfant dramatique », a-t-elle ajouté.

Robbie a également déclaré récemment au magazine People que malgré le rôle de Barbie, elle n’aimait pas le jouet lorsqu’elle était enfant.

« Je n’en avais personnellement aucun dont je me souvienne », a-t-elle déclaré. « Ma sœur l’a fait, et je me souviens que mon cousin l’a fait. Je jouais avec mon cousin, mais je n’étais pas vraiment une fille Barbie quand j’étais enfant. »

Elle a ajouté qu’elle était plus du genre « genre de fille qui se roule dans la boue » et que toutes les poupées qu’elle avait étaient « étranges » et « janky » et « pas bien entretenues ».

Elle a cependant admis qu’elle dormait toujours avec le lapin en peluche de son enfance.

Elle a déclaré à W Magazine en 2019 que son mari Tom Ackerley « jette toujours Bunny hors du lit parce qu’il pense évidemment que c’est un peu ridicule que je couche encore avec Bunny ».

« Peut-être qu’il est un peu jaloux que Bunny ait toujours la place prioritaire dans le lit », a taquiné Robbie. « Il pense que je dors, et il va jeter Bunny hors du lit et je suis tellement en colère contre lui. »