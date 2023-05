La star de Bandaa, Manoj Bajpayee, CONFIRME que Gangs of Wasseypur 3 ne se produit pas ; dit, ‘Anurag Kashyap m’a dit…’ [EXCLUSIVE]

Gangs of Wasseypur tient une place particulière. Le film dirigé par Anurag Kashyap est devenu un fandom fou pour des stars comme Manoj Bajpayee, Nawazuddin Siddiqui, Huma Qureshi et bien d’autres détient un statut culte. Cela s’est avéré être un tremplin pour des stars comme Pankaj Tripathi, Rajkummar Rao et bien d’autres pour se lancer dans leur carrière réussie. Les deux versements se sont étonnamment bien déroulés et depuis longtemps, les masses attendent de savoir si Gangs of Wasseypur 3 est en préparation ou non ! Eh bien, voici la triste nouvelle. Gangs of Wasseypur 3 ne se produit pas et cela a été confirmé par Manoj Bajpayee lui-même.

Dans une conversation franche avec nous, Manoj Bajpayee a parlé des gangs de Wasseypur et de son statut de culte. Il a clairement mentionné que le troisième épisode ne se produirait pas, mais il est heureux de pouvoir faire partie d’un film culte comme celui-ci. L’acteur a été cité en disant: « Les gangs de Wasseypur ne se produisent pas. Anurag m’a dit en plusieurs mots. C’est quelque chose que les gens doivent accepter. Mais oui, les gangs de Wasseypur dont j’ai fait partie sont devenus un culte. J’ai tellement de chance de faire partie de 3 à 5 films cultes dans ma carrière. Gangs of Wasseypur en est un. Les gens versent toujours autant d’amour sur Sardar Khan et ils font des mèmes tout le temps. Je me sens dépassé mais au En même temps, certains mèmes sont assez embarrassants. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du parcours de Nawazuddin Siddiqui en tant qu’acteur, il a répondu qu’il méritait tout le succès qui s’offrait à lui. Manoj Bajpayee a déclaré: « Vous voyez, je suis très fier du parcours de Nawaz. C’est un acteur très unique. C’est quelqu’un qui a voyagé de très loin. Et il le mérite pleinement. La seule personne que j’admire de loin est Je suis toujours en train d’applaudir et d’applaudir. Tout ce qu’il fait, tout ce qu’il a aujourd’hui, tout ce qu’il accomplit. Il le mérite pleinement. »

Manoj Bajpayee sera ensuite vu dans le film Ek Bandaa Kaafi Hai de Zee 5. Il jouera un avocat dans le film. La bande-annonce du film est sortie récemment et a été acclamée par la critique pour la même chose. Les fans attendent avec impatience ce drame captivant dans la salle d’audience.