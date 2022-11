La star de Balika Vadhu, Neha Marda alias Gehna, annonce sa première grossesse après 10 ans de mariage

Après dix ans de mariage, Neha Marda et Ayushman Agrawal ont annoncé jeudi qu’ils allaient bientôt devenir parents pour la première fois. Une photo d’elle et de son conjoint d’une récente séance photo de maternité a été publiée. De nombreuses amies et followers célèbres ont également réagi à l’annonce de leurs grossesses.

Neha a partagé un instantané d’une séance photo avec son mari sur Instagram. Elle a affiché sa bosse de bébé en pleine croissance tout en enfilant une tenue rouge. Son mari était vêtu d’un costume noir formel et d’une chemise blanche. Neha est restée aux côtés de son époux, la main sur l’épaule.

Partageant la photo sur Instagram, Neha a écrit : « Shri Shivaya Namastubhyam (emoji plié à la main). Enfin Dieu est arrivé en moi (emoji plié à la main). Bébé arrive bientôt en 2023 (trois émojis coeur rouge).





Réagissant au message, Rashmi Desai a commenté, “Félicitations” et Anita Hassanandani, a écrit, “Félicitations (emoji coeur rouge)”

Neha avait rejeté les rumeurs de grossesse le mois dernier. La star a déclaré dans une interview qu’elle était retournée au lieu de naissance de son mari pour s’occuper de sa belle-mère malade. Elle a reconnu son désir d’avoir des enfants bientôt.

“J’ai 35 ans et depuis mes 30 ans, j’ai envie d’avoir un bébé. Mais je comprends que ces choses arrivent chaque fois qu’elles sont censées arriver. Cette année, cependant, je voudrais me concentrer pleinement sur la santé de ma belle-mère, afin qu’elle aille mieux », a-t-elle déclaré au Bombay Times.

En 2012, Neha et Ayushman se sont mariés. L’acteur est apparu dans des programmes comme Kyun Rishton Mein Katti Batti, Doli Armaano Ki et Balika Vadhu. Gehna était le personnage qu’elle jouait dans Balika Vadhu. Elle a également participé à la huitième saison de la série télé-réalité de danse Jhalak Dikhhla Jaa. Neha avait également participé à Fear Factor: Khatron Ke Khiladi 8 en tant que participant invité. Elle a joué dans un certain nombre d’autres séries télévisées, notamment Kahe Naa Kahe et Mamta.