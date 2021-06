La star de Bake Off, Manon Lagrève, révèle qu’elle a donné naissance à une petite fille alors qu’elle partage une jolie première photo de sa fille

Manon Lagrève de BAKE Off a révélé qu’elle avait donné naissance à son premier enfant.

L’homme de 29 ans et son fiancé Luke Bennett ont accueilli leur petite fille « en bonne santé et heureuse » à l’occasion de la fête des pères.

Instagram/Manon Lagreve

Manon et Luke ont accueilli leur magnifique petite fille, Fleur Camille[/caption]

Nommée Fleur Camille, la fière maman Manon a partagé les premières photos de sa fille sur son compte Instagram.

La pâtissière française, qui a atteint la huitième semaine de Bake Off en 2018, a également inclus une photo du premier moment où elle a tenu sa fille près d’elle.

Sur la première photo, on peut voir le nouveau-né allongé sur le dos, profondément endormi alors qu’elle est enveloppée dans des couvertures avec un lapin rose à côté d’elle.

Montrant à quel point elle est petite, le lapin semblait être juste une tête plus courte que le tout-petit.

Instagram/Manon Lagreve

Manon rayonnait de fierté en montrant Fleur pour la première fois[/caption]

Sur la deuxième photo, on pouvait voir Manon allongée sur le dos à l’hôpital alors qu’elle tenait son nouveau-né contre sa poitrine.

La fière nouvelle mère affichait son magnifique sourire blanc nacré alors que Fleur la regardait gentiment avec fascination.

La troisième photo montrait Manon assise vêtue alors qu’elle posait avec Fleur allongée sur le ventre et la poitrine.

Instagram

C’est la première fois que le couple est parent ensemble[/caption]

À côté des douces photos, Manon a écrit en légende : « Fleur Camille Bennett.

« Né le 20 juin 2021 pour la fête des pères, tous heureux et en bonne santé.

« Une petite dame qui nous a pris par surprise lorsqu’elle a décidé de venir ! Nous l’aimons déjà beaucoup.

Ses co-stars de Bake Off de toutes les années se sont précipitées pour la féliciter dans la section commentaires.





Le gagnant du GBBO en 2018, le Dr Rahul Mandal a commenté : « Awwww !! N’est-elle pas juste magnifique !! Félicitations à toi et Luc ! Et beaucoup d’amour, de câlins et de câlins à Fleur de la part de l’oncle Rahul !

Kim-Joy, co-star de 2018, s’est exclamée: « Quelle mignonne !! Elle est si adorable! Toutes nos félicitations hâte de rencontrer la petite Fleur xxxx »

Helena Garcia, de la série 2019 de la série à succès, a écrit : « Un grand bravo ! Tu l’as appelée l’équivalent français de ma Flore «