La star de Bajrangi Bhaijaan, Harshaali Malhotra, vole la vedette à la première de Salaam Venky, Aamir Khan étourdit dans un look tout gris

Le dernier film de Kajol, Salaam Venky, a eu une première somptueuse à Mumbai mercredi, en présence du who’s who de Bollywood. Esha Deol, Sharad Kelkar Vatsal Sheth, Ishita Dutta, Aahana Kumra, Madhoo, le joueur de cricket Yuvraj Singh, la co-star de Kajol’s Fanna Aamir Khan et la star de Bajrangi Bhaijaan Harshaali Malhotra étaient parmi les participants.

Les photos et vidéos de la soirée de la première sont devenues virales et les internautes ont été impressionnés par le look tout gris d’Aamir Khan. La star de Laal Singh Chaddha a été aperçue assistant à la projection dans une veste en jean avec un pantalon assorti. Avant de se diriger vers la projection, il a posé pour la caméra et son look est devenu viral en un rien de temps.

Regardez Aamir Khan poser pour les paparazzi







De même, Munni de Bajrangi Bhaijaan, alias Harshaali Malhotra, a stupéfié les médias et les internautes lorsqu’elle a été repérée après des années de sortie du film. Harshaali a grandi en tant que belle jeune fille et les internautes sont à nouveau tombés amoureux de Munni.

Regardez Harshaali Malhotra poser pour les caméras





Dès que les vidéos de Harshaali ont fait surface, les internautes ont rapidement partagé leur point de vue sur l’adulte Munni. Un utilisateur a écrit : “Kitni bdi ho gyi munni bt vraiment jitni choti mignon thi utni hi ab hn si beau et innocent.” Un autre utilisateur a ajouté : “Ek chij acchi lgi ki kam se kam hardali to jitni uski age h utni hi se comporter kr rahi h warna baaki enfants acteurs comme riva et tout pour khud ko 12 ki batate h ou looks 22 waale rakhte h… Harshali aap jesi ho wese hi hame pasand aa rahi ho.” L’un des utilisateurs a écrit : “Oh, c’est une grande fille maintenant… si jolie.” Un internaute a ajouté : « Munni badi ho gayi yaar ». Un autre internaute a ajouté : “Cher super mignon, s’il te plait, garde ton innocence comme ça pour toujours.”

Kajol, la vedette de VIshal Jetwa Salaam Venky est réalisé par Revathy, et il sortira en salles le 9 décembre.