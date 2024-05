{{#rendered}} {{/rendered}}

La star de « Bachelorette » Trista Sutter s’exprime, assurant aux fans que tout va bien après que son mari, Ryan Sutter, ait partagé une série de messages énigmatiques la semaine dernière.

Trista a posté dimanche, d’abord en plaisantant : « Bon sang, les gens. Une fille ne peut-elle pas faire une dépression nerveuse/un procès de séparation/une crise de la quarantaine/une mort/un divorce en paix par ici ? »

Elle a poursuivi : « Plus sérieusement, pour les personnes concernées, je suis saine et sauve, heureuse et en bonne santé, amoureuse et reconnaissante. Pour ceux qui préfèrent se concentrer sur l’esprit critique et chercher trop fort l’obscurité, bonne chance pour ça. « .

La maman de deux enfants a expliqué : « Une opportunité de perspective et de croissance personnelle s’est présentée et, avec le soutien inconditionnel de ma famille et de mes amis, j’ai choisi moi-même et m’amélioré, sachant que mon travail de mère au foyer et la fin de mes enfants. -les besoins de l’année scolaire étaient entre les mains les meilleures et les plus compétentes.

RYAN SUTTER, LA STAR DE « BACHELORETTE », DIT QUE LUI ET TRISTA SUTTER SONT « BIEN » APRÈS UNE SÉRIE DE POSTES CONFUSANTS

Au cours des deux dernières semaines, Ryan a partagé plusieurs photos en noir et blanc, avec des légendes sur la disparition de Trista et disant : « J’aimerais vraiment pouvoir te parler. Demande-toi comment tu vas ? Comment s’est passée ta journée. J’aimerais vraiment pour entendre ta voix – juste pendant une minute. Tant de fois j’ai appelé sans grand chose à dire, sans réaliser à quel point j’avais de la chance ni à quel point je raterais cette opportunité si elle disparaissait », ajoutant qu’il « le serait ». ici à ton retour… je serai là… pour toujours.

Dimanche dernier, il a écrit : « Trista va bien. Nous allons bien. Nous allons bien. Trista est à un moment de sa vie où elle cherche un peu. Une opportunité s’est présentée qui pourrait l’aider dans cette quête. Avec le soutien de sa famille , elle l’a pris. Une partie de ce processus signifie qu’elle nous est temporairement inaccessible.

Dans son suivi, Trista a répondu aux messages de Ryan.

« Mon mari stoïque, qui préfère habituellement la vie privée à la publication, a décidé de partager son amour pour moi dans des messages qui me retrouveraient au cours de mes voyages. Nous regardons Instagram comme un journal numérique. La plupart du temps, le monde ne paie pas trop cher. Cette fois, il n’a rien pu dire de juste et presque tous les médias ont repris ses photos et légendes ‘énigmatiques/déroutantes/recherchant l’attention/dramatiques' », a-t-elle écrit.

L’homme de 51 ans a poursuivi : « Pour moi, ils m’ont donné exactement ce dont mon langage d’amour de mots d’affirmation avait besoin pour me faire surmonter de sérieux doutes et peurs… et c’est tout ce qui compte. Il ne doit aucune explication à personne. ou demander une autorisation pour publier ce qu’il souhaite publier et partager ce qu’il souhaite partager. »

Elle a conclu : « Si vous voulez connaître la suite de l’histoire, je la partagerai en temps voulu. Pour l’instant, nous revenons à notre programmation régulière depuis une plage du Mexique ! », en désignant la photo de la famille sur la plage. , ajoutant : « Après tout, les dépressions nerveuses et les séparations nécessitent un repos et une relaxation bien mérités ! »

La photo de famille est censée être nouvelle et non un retour en arrière.

Ryan a également partagé un message similaire aujourd’hui, qui se terminait par « Bienvenue @tristasutter. Vous nous avez manqué. »

À côté d’une photo en noir et blanc de la famille portant tous un équipement de plongée à la plage, il a écrit dans la légende : « On dit que l’absence rend le cœur plus affectueux… Nous avons découvert que c’était vrai. »

Il a poursuivi : « Cela rend également le cœur plus reconnaissant, plus sympathique, plus reconnaissant pour ce que quelqu’un fait pour vous, avec vous, à vos côtés. Cela amène des questions, de l’émerveillement et de l’inquiétude, puis des réponses, de la paix et de la célébration. Cela a amené du temps pour de réflexion, de projets, de prière et d’indépendance mais surtout cela a apporté de la joie à sa conclusion. Et c’est vraiment de cela qu’il s’agit… »

Les représentants du couple n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Trista et Ryan se sont rencontrés lors de la première saison de « The Bachelorette » en 2003, se mariant en décembre de la même année dans une émission spéciale de mariage en trois parties, « Trista & Ryan’s Wedding » sur ABC.

Le couple a maintenant deux enfants, Maxwell et Blakesley.