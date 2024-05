la télé

Trista Sutter remet les pendules à l’heure.

Au milieu des spéculations sur sa santé mentale et physique, l’ancienne star de télé-réalité a publié une longue explication sur Instagram Samedi.

« Bon sang les gens. Une fille ne peut-elle pas vivre une dépression nerveuse/un procès de séparation/une crise de la quarantaine/une mort/un divorce en paix par ici ?! 😜🤣 », a-t-elle commencé en plaisantant à côté d’une photo d’elle posant avec son mari Ryan Sutter et leurs enfants, Maxwell, 16 ans, et Blakesley, 15 ans, au Mexique.

L’ancienne star de télé-réalité a expliqué qu’elle avait saisi « une opportunité de perspective et de croissance personnelle ». Ryan Sutter/Instagram

Les rumeurs ont commencé à tourbillonner lorsque son mari, Ryan Sutter, a partagé des publications énigmatiques sur Instagram. Trista Sutter/Instagram

L’ancienne de « Bachelorette », 51 ans, a expliqué qu’une « opportunité de perspective et de croissance personnelle » s’est présentée et qu’elle « a choisi [herself] et une amélioration, sachant que mon travail de mère au foyer et les besoins de fin d’année scolaire de mes enfants étaient entre les mains les meilleures et les plus compétentes.

Les rumeurs ont commencé à circuler plus tôt ce mois-ci lorsque Ryan, 49 ans, a posté un message énigmatique sur Instagram, suggérant que Trista n’était pas avec la famille pour célébrer la fête des mères.

« Je sais que tu aurais aimé être ici pour la fête des mères », a-t-il écrit. «Nous aimerions que vous le soyez aussi. Mais parfois, être maman, c’est leur lâcher les mains, leur accorder de l’indépendance et stimuler leur esprit courageux.

Le jour de la fête des mères, il a écrit que Trista était séparée de la famille. Getty Images pour les complexes hôteliers Sandals

Quelques jours plus tard, il a expliqué que Trista se trouvait « à un moment de la vie où elle cherche un peu ». Ryan Sutter/Instagram

Deux jours plus tard, il a partagé un autre message, expliquant : « Trista est à un endroit de la vie où elle cherche un peu. Une opportunité s’est présentée qui pourrait l’aider dans cette quête.

« Avec le soutien de sa famille, elle a réussi. Une partie de ce processus signifie qu’elle nous est temporairement inaccessible.

Dimanche, le pompier a révélé qu’il avait retrouvé sa femme.

Trista a critiqué les médias pour avoir qualifié les messages de Ryan de « énigmatiques ». ABC via Getty Images

Elle a ajouté qu’elle est « heureuse et en bonne santé, amoureuse et reconnaissante ». Getty Images pour les complexes hôteliers Sandals

« Ils disent que l’absence rend le cœur plus doux…. Nous avons découvert que c’était vrai. Cela rend également le cœur plus reconnaissant, plus sympathique, plus reconnaissant pour ce que quelqu’un fait pour vous, avec vous, à vos côtés », a-t-il déclaré. sous-titré une photo de famille.

« Cela amène des questions, des émerveillements et des inquiétudes, puis des réponses, de la paix et de la célébration. Cela a apporté du temps de réflexion, de projets, de prière et d’indépendance, mais surtout de la joie à sa conclusion. Une vraie joie. Et c’est vraiment de cela qu’il s’agit.

Pendant ce temps, Trista a critiqué les médias pour avoir dénoncé les messages « énigmatiques/déroutants/recherchant l’attention/dramatiques » de son mari.

Le couple s’est rencontré sur « The Bachelorette ». PA

Ils se sont mariés en 2003 et partagent deux enfants. 2003 ABC, INC.

Elle a déclaré : « Pour moi, ils m’ont donné exactement ce dont mon langage d’amour de mots d’affirmation avait besoin pour me faire surmonter de sérieux doutes et peurs de moi-même… et c’est tout ce qui compte. Il ne doit aucune explication à personne et n’a besoin d’aucune autorisation pour publier ce qu’il souhaite publier et partager ce qu’il souhaite partager.

Trista a ajouté qu’elle est « saine et sauve, heureuse et en bonne santé amoureuse et reconnaissante 🥰. Pour ceux qui préfèrent se concentrer sur l’esprit critique et chercher trop fort dans l’obscurité, bonne chance. »

Trista et Ryan forment le couple le plus ancien de la franchise « The Bachelor ». Ils se sont mariés en 2003 après s’être rencontrés lors de la saison de Trista de « The Bachelorette ».











