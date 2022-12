La star de “Bachelorette” Trista Sutter, 50 ans, étourdit en maillot de bain, Jessie James Decker plaisante sur le fait que les abdos de son mari sont “faux”

Bienvenue à la newsletter de Fox News Entertainment. Pour recevoir cette newsletter dans votre email, abonnez-vous ici.

‘VRAIMENT BÉNI’ – La star de “The Bachelorette”, Trista Sutter, fête ses 50 ans avec un maillot de bain grésillant lors d’une escapade tropicale. Continuez à lire ici…

CLAPBACK DE CÉLÉBRITÉ – Jessie James Decker plaisante sur les abdos de son mari Eric qui sont “faux” dans un cliché torse nu suite aux accusations de Photoshop. Continuez à lire ici…

‘BEAUCOUP DE BAVURE’ – Sally Field raconte que le pire baiser à l’écran était son petit ami de longue date, Burt Reynolds. Continuez à lire ici…

BATAILLE ROYALE – Meghan Markle et le prince Harry se disputent l’attention alors que le prince William et Kate Middleton entrent dans l’histoire aux États-Unis Continuez à lire ici…

ATTACHÉ LE NOEUD? – James Woods porte de l’or à l’annulaire avec Sara Miller après avoir apparemment célébré un nouveau mariage sur Instagram. Continuez à lire ici…

‘MÈRE DE TOUS LES ENVOYÉS’ – Elton John jouera le dernier spectacle britannique à Glastonbury 2023. Continuez à lire ici…

‘GAGNANT DU CHANTEUR MASQUÉ – Amber Riley réfléchit à son passage dans la série et garde son apparence secrète. Continuez à lire ici…

‘CONFESSIONS DE CHRISLEY’ – Todd et Julie Chrisley réfléchissent à vivre “chaque jour comme si c’était le dernier” dans le premier podcast depuis la condamnation. Continuez à lire ici…

CLAQUER EN ARRIÈRE – Will Smith et Jada Pinkett Smith reviennent sur le tapis rouge pour la première fois depuis la claque des Oscars. Continuez à lire ici…

C’EST LA SAISON – Mariah Carey fait l’éloge de David Beckham après qu’il ait chanté “All I Want For Christmas Is You”. Continuez à lire ici…

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE FOX SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook

Instagram

Youtube

Twitter