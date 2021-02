La star de BACHELORETTE, Dale Moss, « fling » Eleonora Srugo l’a claqué après avoir retrouvé son ex-fiancée Clare Crawley.

L’agent immobilier a nié avec véhémence une romance avec « l’ami platonique » Dale lors de sa brève séparation de Clare, à qui il s’est fiancé deux semaines après sa rencontre La bachelorette.

Message d’un abonné aux réseaux sociaux Eleonora pour dire: « Vous avez acheté des hanches Kardashian pour obtenir les goûts de Dale? Il n’a rien de spécial et n’a pas d’argent. »

Le joueur de 32 ans a épinglé le commentaire et a répondu: « Prêche, ma fille. [I] Je n’ai pas payé mes hanches, je l’ai obtenu de ma maman. Def ne les a jamais utilisés pour ça [punk]. « N’a pas d’argent » peut être la seule partie factuelle de ce commentaire. «

Eleonora s’est à nouveau défendue quand un deuxième intimidateur a écrit: « Tu es si petite et si grosse. [Dale] triche avec toi sur [Clare]? MDR. »

Elle a répondu: « Il ne l’a pas fait. Je ne le ferais jamais! Pas avant, pendant ou après. Pas de photo. Merci de m’appeler peu, mais je préfère épais sur gros! »

Quand une autre a commenté sa photo avec « de la mousse très vibrante » en arrière-plan, et que quelqu’un a plaisanté, « Ouais, ça me rappelle un peu comme… Dale? » Eleonora a répondu: « Beaucoup plus belle, non? »

L’ombre est venue moins d’un mois après qu’elle a nié les rumeurs selon lesquelles elle avait triché avec Dale.

«Dale et moi sommes – et sommes – des amis platoniques depuis des années», a-t-elle déclaré à l’époque.

«Nous n’avons jamais eu de relation amoureuse de quelque façon que ce soit. J’étais excité pour ses fiançailles et je lui souhaite tout le meilleur.

« Nous n’avons jamais été impliqués, sortis ensemble ou [romantic] de quelque manière que ce soit. Toutes les affirmations que nous avons rencontrées ou que nous avons eu une relation amoureuse sont des mensonges flagrants.

Sa déclaration était juste quelques jours après que Dale, 32 ans, a annoncé sa séparation de Clare, 39 ans, après six mois ensemble.

Il a écrit sur Instagram le 19 janvier: «Je voulais partager avec vous tout ce que Clare et moi avons décidé de nous séparer.

«Nous apprécions l’amour et le soutien que nous avons reçus de tant de personnes, mais c’est la décision la plus saine pour nous deux en ce moment.

«Nous croyons fermement qu’il faut diriger avec amour et toujours rester fidèle à soi-même – quelque chose que nos familles nous ont enseigné et inculqué tout au long de notre vie.

« Nous espérons seulement les meilleures choses les uns pour les autres. »

Le 21 janvier, Bachelor in Paradise’s Clare a émis ses propres pensées, admettant qu’elle était «écrasée».

Elle a écrit: «J’ai été informée d’une déclaration« mutuelle »en même temps que vous l’étiez tous, donc j’ai eu besoin de temps pour vraiment digérer cela.

« Parlant pour moi, mes intentions avec cette relation ont toujours été très claires, donc la vérité est que je suis écrasé. »

Depuis lors, les anciennes flammes semblent être de retour ensemble.

Le 16 février, ils ont été vus traîner ensemble à Venise, en Floride.

Le couple a également partagé des histoires Instagram identiques de leur dîner au Rosebuds Steak and Seafood House.

Ils ont également partagé des photos identiques avec vue sur l’océan sur leurs comptes Instagram.

On pense que la raison de la scission était que Dale était devenu timide malgré lui proposant à la télé.

Mais des rumeurs tourbillonnaient d’une aventure avec Eleonora.

Pendant la scission, Clare teint ses cheveux blonds en rose et a partagé avec les fans qu’elle était faire face aux crises d’anxiété et de panique.

Elle a déclaré: « Je l’ai tenu et j’ai essayé de jouer fort et d’être forte pendant si longtemps – je suis une personne forte mais comme – j’ai essayé d’être cela pendant si longtemps que je n’ai pas partagé mes luttes avec l’anxiété et ce que j’étais traverser parce que je ne veux pas être une victime.

«Je ne veux toujours pas être ça, mais je pense qu’il y a tant à dire sur le fait d’être humain et de se voir comme des humains.

« Bref, je pense au fait que je n’ai pas beaucoup partagé avec vous parce que j’essaie de montrer que nous sommes des survivants.

Elle a poursuivi: «Nous sommes des prospères, nous faisons de notre mieux pour le bonheur et je vous ai rendu un mauvais service et moi-même un mauvais service.

«Partageant ce que vous vivez et les parties pas si parfaites ou les luttes, je pense que lorsque vous vous ouvrez pour partager ce que vous traversez, pas en tant que victime, mais en tant que vulnérabilité et plus encore en tant que côté humain .

« Cela donne aux gens la possibilité de s’identifier et de partager leurs propres luttes. »