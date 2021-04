BLAKE Horstmann pense que la franchise Bachelor sera annulée après la saison de Michelle Young en raison du scandale du racisme.

le Bachelorette alun, 32 ans, a prédit que la controverse entourant Chris Harrison va chasser les fans et faire «chuter» les cotes.

Blake Horstmann pense que le baccalauréat sera annulé[/caption]

L’ancien hôte Chris a été licencié après avoir défendu un concurrent Rachael Kirkconnellla présence de Fête de type plantation «raciste» en 2018.

Blake a fait part de ses réflexions sur l’émission de rencontres lorsqu’on lui a demandé lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram s’il pensait que cela «durera pour toujours».

L’ancien de Bachelor In Paradise a déclaré: «Je veux dire non, parce que rien ne dure éternellement.

«Déclaration audacieuse ici… je pense qu’il n’y en aura pas d’autre Célibataire saison », ajoutant:« Je pense que ça va se terminer après Michelle [Young]. »

Il pense que les téléspectateurs s’éteindront en raison du scandale du racisme[/caption]

Blake pense que ce sera fini après les saisons de Katie Thurston et Michelle Young[/caption]

Blake est apparu sur le Bachelorette et le Bachelor In Paradise[/caption]

Katie Thurston et Michelle étaient toutes les deux annoncé comme les prochaines Bachelorettes durant Matt James«Après la spéciale Final Rose.

La saison de Katie sera diffusée cet été et la saison de Michelle débutera à l’automne.

Blake a déclaré: «Que vous pensiez que c’est vrai ou faux, quelle que soit votre position sur Chris Harrison, je pense que cela a éloigné beaucoup de fans et de téléspectateurs fidèles.

« Et je pense que les notes vont chuter, et c’est ma prédiction. »

Chris Harrison a été licencié le mois dernier[/caption]

La controverse a commencé lorsque de vieilles photos ont fait surface de la candidate au Bachelor Rachael assistant à une soirée Old South Antebellum en 2018.

Le public a frappé le finaliste avec jeu important sur ses décisions précédentes, et Chris a sauté à sa rescousse.

Dans une interview avec la précédente Bachelorette et la première femme noire de la série Rachel Lindsay, l’animateur a dit qu’il n’était pas la « police réveillée » et a dit aux téléspectateurs de lui donner « compassion ».

Beaucoup étaient furieux, ce qui a conduit Chris à s’excuser et à démissionner de son poste de pouvoir après 20 ans dans le rôle.

Elle a joué dans la saison de Matt James[/caption]

Il y a eu 25 saisons de The Bachelor[/caption]





Emmanuel Acho a été invité à prendre sa place pour la spéciale After the Final Rose, où Rachael s’est en outre excusée pour ses indiscrétions et a partagé un moment de larmes avec son ex et la saison mènent Matt James.

S’adressant à Good Morning America à propos de la question, Chris a avoué qu’il était un «homme imparfait».

Malgré le souhait de l’hôte de revenir à son poste avant le nouvelle saison de la Bachelorette, ABC a annoncé le 12 mars que les anciens concurrents Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams prendraient sa place.