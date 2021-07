La star de Bachelor In Paradise, Evan Bass, révèle qu’il reçoit une VASECTOMIE «pour de vrai cette fois» après avoir eu cinq enfants

La star de BACHELOR In Paradise, Evan Bass, a révélé qu’il allait subir une VASECTOMIE.

L’homme de 38 ans a partagé la nouvelle et a déclaré que c’était « pour de vrai cette fois » après avoir eu cinq enfants.

La star de Bachelor In Paradise, Evan, a révélé qu’il subissait une vasectomie[/caption]

Il est le père de trois enfants[/caption]

Evan a partagé la nouvelle dans un post Instagram Story[/caption]

Evan avait initialement prévu que la procédure soit effectuée en mars de l’année dernière, mais cela n’a finalement jamais eu lieu.

Il partage ses filles Bella, trois ans, et Charlie, un an, avec son ex-femme Carly Waddell.

L’ancien couple s’est rencontré et s’est fiancé le Baccalauréat au paradis.

Evan partage également les enfants Nathan, Liam et Ensley d’une relation précédente.

La personnalité de la télévision a profité de son histoire Instagram jeudi pour révéler qu’il suivait enfin la procédure.

Evan a tenu les fans au courant de la procédure sur Instagram[/caption]

Il a révélé quel légume il a choisi d’utiliser comme pack de glace[/caption]

Il a partagé une capture d’écran de son calendrier, qui comprenait un rendez-vous de thérapie à midi suivi de « Vasectomie pour de vrai cette fois » à 15 heures.

Le reste de la journée était programmé avec des blagues, y compris « ‘Demandez-moi n’importe quoi édition Valium », « Ne diffusez que les fans en direct pour seulement 6 paiements bas de 59,99 plus les frais d’expédition et de manutention » et « Evan jusqu’en 2026 ».

Il a légendé la photo : « journée chargée demain. »

Evan a continué à mettre à jour ses fans vendredi en partageant une photo de lui dans un lit d’hôpital, en écrivant : « Game time ».

Une fois la procédure terminée, Evan a expliqué qu’il utilisait du maïs congelé au lieu d’un sac de glace afin qu’il « puisse les utiliser pour des crêpes plus tard ».

Evan est surtout connu pour ses apparitions dans la franchise The Bachelor[/caption]

Il s’est fiancé à Carly sur Bachelor In Paradise[/caption]

Evan a rejoint Bachelor Nation pour la première fois lorsqu’il a participé à la saison de JoJo Fletcher La bachelorette.

Bien qu’il n’ait pas remporté la rose finale de JoJo, Evan a finalement trouvé l’amour lorsqu’il a rencontré Carly, 35 ans, le Célibataire Au paradis.

Le couple s’est marié en 2017, cependant ont annoncé leur séparation en décembre 2020.

En juin, Evan a révélé que Carly avait été hospitalisée pour une condition inconnue.

Le couple partage deux filles ensemble[/caption]

ils ont annoncé leur séparation en décembre 2020[/caption]

Il a partagé une photo d’elle sur Instagram dans le lit de l’ambulance, les yeux fermés, qu’il a légendé : « Le premier trajet en ambulance de Carly – elle ira bien et, mon Dieu, cela me rappelle des souvenirs. »

Quelques heures après sa libération, Evan a posté une autre photo de Carly et a informé ses abonnés de son état.

Il a écrit : « Merci pour toutes les prières et le soutien.

« Après 9 heures, nous avons quitté l’hôpital, mais elle est toujours dans un état assez difficile et devra peut-être y retourner.

Carly a été transportée d’urgence à l’hôpital en juin[/caption]





« Les pensées et les prières continues sont si appréciées. Et elle sait qu’elle est aimée.

Evan a ajouté: « Je sais que vous voulez tous savoir ce qui se passe, mais c’est sa santé et son histoire à raconter si elle veut partager.

« (J’ai obtenu sa permission de partager une photo de plus tôt afin que vous puissiez détendre Jan du Wisconsin.) Dans toute la folie, elle a perdu son téléphone et a vraiment besoin de se reposer, donc ça pourrait être un peu. »

Evan a tenu ses fans au courant de l’évolution de Carly[/caption]