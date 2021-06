La star de Bachelor Carly Waddell remercie les fans pour les prières quelques jours après avoir «été transportée d’urgence à l’hôpital depuis l’aéroport»

La star de BACHELOR, Carly Waddell, a remercié les fans pour leur soutien après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital.

Carly a été transportée à l’hôpital directement depuis l’aéroport le 14 juin, mais a admis qu’elle n’était pas encore prête à partager ce qui s’était passé.

Mais elle a pris le temps de remercier ses fans pour leurs prières et leurs messages de soutien.

Partageant une photo d’elle sur une civière à l’arrière d’une ambulance, Carly a déclaré que c’était une « longue histoire » et que les médecins ne savaient toujours pas « ce qui n’allait pas ».

Carly a sous-titré l’histoire Instagram: « Salut tout le monde. Merci beaucoup pour vos prières.

«C’était moi lundi matin, emmené d’urgence à l’hôpital depuis l’aéroport. C’est une longue histoire que je partagerai très bientôt.

Carly a ajouté: «Je viens de récupérer mon téléphone après l’avoir perdu dans un avion au milieu d’une urgence médicale.

« Je ne sais toujours pas exactement ce qui ne va pas. Je vous tiendrai au courant dans les prochains jours. Je suis juste épuisé.

Son ex-mari Evan Bass – qu’elle a rencontré sur Bachelor In Paradise – a également fait une déclaration remerciant tout le monde pour leurs vœux de bonheur.

Evan a partagé une photo de Carly à l’hôpital, avec sa permission, et a déclaré que son ex savait que les gens l’aimaient.

Il a écrit : « Merci pour toutes les prières et le soutien.

« Après 9 heures, nous avons quitté l’hôpital, mais elle est toujours dans un état assez difficile et devra peut-être y retourner.

« Les pensées et les prières continues sont si appréciées. Et elle sait qu’elle est aimée.

Evan a également dit aux fans qu’il ne divulguerait pas ce qui s’était passé avec Carly et que ce serait à elle de le rendre public.

Il a ajouté: « Je sais que vous voulez tous savoir ce qui se passe, mais c’est sa santé et son histoire à raconter si elle veut partager. »

Carly et Evan ont officiellement annoncé leur cessation en décembre 2020 après trois ans de mariage.

Ils partagent deux enfants, Isabella et Charles Bass, tandis qu’Evan est papa de trois fils d’un précédent mariage.

Le couple a publié une déclaration concernant leur séparation, déclarant : « Nous avons pris la décision difficile de nous séparer.

«Nous chérirons toujours notre temps ensemble et continuerons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres alors que nous nous concentrons sur ce qui est le mieux pour l’avenir de notre famille.

« Nous apprécions grandement l’amour et le soutien de chacun et vous demandons de bien vouloir respecter la vie privée de notre famille pendant que nous traversons cette situation. »

Evan avait proposé à Carly de participer à la finale de la troisième saison de Bachelor in Paradise.

Carly est devenue célèbre en tant que candidate à la 19e saison de Le célibataire, mais a été éliminé au cours de la septième semaine.

Elle est revenue pour la deuxième saison de Baccalauréat au paradis et a été démarré dans le sixième, seulement pour trouver la gloire dans la troisième saison de la série en gagnant et en se fiançant à Evan.