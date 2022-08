La star de Baahubali, Tamannaah Bhatia, étourdit dans une robe jaune à bretelles à la fête de Karan Johar ; son coût vous laissera perplexe

Tamannaah Bhatia fait partie des célébrités les plus connues du sud de l’Inde. La diva est dans la ligue A des stars et bénéficie d’un énorme fandom. Chaque fois qu’elle se fait papper, ses photos deviennent virales. Récemment, la star de Baahubali a été aperçue à Mumbai lors d’une fête. Réalisateur Karan Johar a organisé une fête pour l’entrepreneur Carl Pei dans un restaurant de Mumbai et de nombreux grands noms de l’industrie cinématographique y ont assisté. Tamannaah Bhatia était également à cette fête. L’actrice était magnifique dans une robe à bretelles jaune et orange.

La robe de Tamannaah Bhatia coûte une bombe

Lorsque Tamannaah Bhatia est sortie de sa voiture, les caméras ont cliqué dessus. Elle a souri vivement et sa robe simple mais élégante a également attiré beaucoup d’attention. Alors que la robe a l’air assez simple et facile, aérée – son coût vous laissera étourdi. Tamannaah Bhatia a choisi de porter une robe en dentelle fatiguée de ZIMMERMANN. Il appartient à la collection de maillots de bain d’été de la marque. Il vaut 750 $. Une fois converti en roupies, cela revient à près de 60 000 roupies. Oui c’est vrai! Le coût de la robe peut facilement financer vos billets d’avion aller-retour vers les EAU pour deux facilement. E

L’actrice de F3 a fait simple autrement. Elle a choisi de porter des talons nus avec sa robe. Tresses gardées ouvertes et sans accessoires, Tamannaah Bhatia avait l’air tout simplement parfaite dans la tenue. Bien que ce soit la mousson, elle semblait avoir une ambiance estivale. Outre Tamannaah, la fête a également été suivie par Sussanne Khan, Aly Goni, Ibrahim Ali Khan, Maheep Kapoor, Bhavana Pandey et bien d’autres.

Côté travail, l’actrice est occupée à tourner le film Bhola Shankar. Elle partagera l’espace d’écran avec Chiranjeevi et Keerthy Suresh dans celui-ci. Le film Telugu est réalisé par Meher Ramesh.