Rosie Perez rejoint son coéquipier Billy Crystal dans le nouveau drame Apple TV+ Avantavec la showrunner Sarah Thorp. Le thriller psychologique nous présente Eli (Crystal), un psychologue pour enfants qui pleure la perte de sa femme (jouée par Judith Light) lorsqu’un enfant, Noah (Jacobi Jupe), apparaît à sa porte, effrayé et apparemment en détresse. Mais Eli découvre un lien mystérieux et inattendu entre son passé et Noah.

Perez incarne Denise, qui est la mère adoptive de Noah depuis environ huit mois lorsqu’il apparaît à la porte d’Eli, après que la famille précédente ait pensé qu’il était trop « déroutant » pour s’en occuper. Mais à partir du moment où Denise rencontre Noah, celui-ci se dégrade et ne parle plus.

« Honnêtement, je pense qu’il a peur de lui-même », dit Denise à Eli, qui tente d’en savoir plus sur cet enfant.

« Il y a eu des moments où c’est devenu un peu trop réel pour moi »

Quiconque a lu les mémoires de Perez, « Manuel pour une vie imprévisible : comment j’ai survécu à sœur Renata et à ma mère folle, et suis toujours sortie souriante (avec de beaux cheveux) », verra un lien étroit entre Denise et l’acteur. Perez a grandi dans des foyers de groupe et des familles d’accueil, dont un foyer catholique pour enfants orphelins.

Même si Perez n’était initialement pas en lice pour le rôle de Denise, elle a partagé ses réflexions sur l’importance de ce personnage pour Crystal.

« J’ai dit : ‘Faites d’elle une personne qui se soucie, faites d’elle une personne qui se soucie et qui veut vraiment prendre soin de quelqu’un qui est en difficulté », a expliqué Perez à Yahoo Canada. « Quelqu’un qui était dans le système, le système de protection de l’enfance, ce sont les personnes qui ont eu le plus d’impact dans ma vie et cela me met vraiment en colère quand je vois le portrait de parents d’accueil autoritaires ou supérieurs, regardant l’enfant de haut comme : » Oh, cette pauvre chose, je vais être le super-héros qui viendra les sauver, parce que ça n’a jamais fonctionné pour moi. »

« Alors j’ai dit : ‘Respectez l’intelligence des enfants, assurez-vous qu’ils le fassent.’ Et j’ai commencé à pleurer. »

C’est après ce moment que Perez s’est vu proposer le rôle de Denise et elle a dit oui, tout en reconnaissant que ce sujet allait être particulièrement difficile pour elle, car le personnage est si proche du vécu de l’acteur.

Rosie Perez et Jacobi Jupe dans « Before », désormais diffusé sur Apple TV+.

Mais pour permettre à Perez de disposer d’un espace sûr pour explorer Denise et travailler sur ses émotions et ses sentiments, l’acteur a souligné que Crystal « a donné le ton » sur le plateau et « a offert du respect à tout le monde », ce qui s’est également étendu à l’équipe.

« L’équipe m’a beaucoup soutenu, car pendant qu’ils regardaient non seulement mon accouchement, mais aussi celui de Billy, Jacobi et Judith Light, ils nous disaient pendant le déjeuner : ‘Oh mon Dieu, c’est incroyable.’ Et ils n’étaient pas là simplement en train de vérifier leurs téléphones, ils étaient en train de regarder », a déclaré Perez.

« Et il y avait des moments où cela devenait un peu trop réel pour moi et je devais [say]’J’ai besoin d’une pause’, et je m’en allais. Je suis adulte, donc je ne voulais pas en faire toute une histoire. Et l’équipe m’a simplement demandé : « Avez-vous besoin de quelque chose ? Êtes-vous ok?’ [I’d say]’Je vais bien. J’ai juste besoin d’être laissé seul. … Puis, quand je suis revenu, le regard de tout le monde était du genre : « Nous sommes tous là pour vous. Nous vous soutenons tous. Et c’était juste une expérience incroyable. »

Billy Crystal, Jacobi Jupe, Rosie Perez et Sakina Jaffrey dans « Before », désormais diffusé sur Apple TV+.

« L’un des plus beaux cadeaux de toute ma carrière »

Le portrait de Denise par Perez vous traversera absolument l’âme. C’est incroyablement touchant et Perez a rendu le personnage si complexe et complexe d’une manière qui semble réelle et brute. Mais ce qui est particulièrement émouvant chez Denise, c’est qu’on peut dire qu’elle veut juste faire de son mieux pour Noah, le soutenir et l’aimer, alors qu’elle essaie de devenir parent adoptive.

Il y a un moment particulièrement émouvant dans la série où Gail (Sakina Jaffrey), l’ancienne collègue d’Eli qui travaille avec Noah, recommande à Noah de ne pas rentrer chez lui avec Denise après un épisode maniaque, mais plutôt d’être transféré dans un établissement de soins.

« Je sais ce que ça fait d’être l’enfant que personne ne comprend, dont personne ne veut », dit Denise à Gail. « Je lui ai promis une maison, une vraie maison, comment peux-tu lui enlever ça ? »

« Nous en avions discuté avant de tourner et [Sakina Jaffrey] a dit : ‘Je vais juste te suivre’, et j’ai dit OK, et je l’ai regardée et j’ai dit : ‘Je ne sais pas comment je vais livrer ça, mais c’est parti' », Perez a partagé, devenant ému en pensant au tournage de cette scène. « Et le réalisateur est venu et… J’ai dit : ‘S’il te plaît, éloigne-toi, laisse-moi le faire et donne-moi ensuite un mot.’ Et Sarah est venue [and said,] ‘Êtes-vous d’accord?’ Et j’ai dit : ‘Non, mais si nous ne tirons pas maintenant, je ne sais pas si vous y parviendrez.' »

« J’ai tenu la main de l’autre acteur et elle m’a regardé et a hoché la tête. J’ai dit : ‘Allons-y.’ Et c’était dur, pour être honnête, j’avais besoin d’une pause. C’était difficile, mais j’étais tellement heureux d’avoir eu l’occasion de dire quelque chose comme ça, parce que personne n’encourage la personne qui veut donner. la personne qui veut donner la priorité à sa vie et à celle d’un enfant. Et avoir cette opportunité de réaliser cela et de transmettre cette compréhension a probablement été l’un des plus beaux cadeaux de toute ma carrière.

Perez espère que les gens qui regardent Avant et la façon dont l’histoire de Denise se déroule reconnaît qu’il existe des personnes bienveillantes dans le monde, donnant plus de lumière aux « héros méconnus » de notre société.

« J’espère que les gens voient qu’il y a des gens attentionnés qui veulent rendre le monde meilleur, mais spécifiquement pour un enfant non désiré, un enfant qui a souvent été déplacé ou simplement donné, c’est un monde difficile et il y a des choses merveilleuses. les gens aussi », a déclaré Perez. « Il y a aussi beaucoup de gens laids et méchants, mais levons un verre aux héros, aux héros méconnus. »

« J’ai dit cela à Billy, j’ai dit : ‘Denise est une héroïne méconnue et si vous me permettez de tout donner, je vous le promets, j’essaierai de faire de mon mieux.’ Et il l’a fait…. J’espère que les gens verront cela et peut-être que cela les incitera à devenir parent adoptif et à bien agir envers un enfant, car ce que je voulais aussi apporter à Denise, c’est qu’elle n’avait pas toutes les réponses. , et c’était OK. Et Noah lui a fourni beaucoup de réponses et cela l’a également surprise. «