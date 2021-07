La star de ‘Anupamaa’ Rupali Ganguly partage une photo de retour et gagne le cœur des internautes avec une note adorable pour le père Anil Ganguly

L’actrice de télévision Rupali Ganguly est devenue un nom familier avec son rôle dans « Sarabhai Vs Sarabhai ». Après une courte pause, elle est revenue sur le petit écran avec l’émission ‘Anupamaa’ qui a récolté les meilleures notes TRP chaque semaine. Le retour de Rupali a de nouveau fait d’elle l’une des actrices les plus appréciées de la télévision et à juste titre.

À l’occasion de Guru Purnima samedi 24 juillet, Rupali a partagé des photos avec les « gourous » de sa vie. L’actrice a partagé une photo de retour avec son père, le regretté réalisateur Anil Ganguly, le remerciant pour l’opportunité de faire partie de l’industrie du divertissement. Sur la photo, on peut voir une très jeune Rupali posant avec son père, sa mère et son frère. Rupali a également partagé une photo de son père acceptant un prix.

« À l’occasion propice de Guru Purnima, mon cœur est plein de gratitude pour tous les merveilleux gourous de ma vie. Mon premier gourou, mon père, pour avoir laissé sa marque dans cette industrie après toutes les luttes… afin que nous ayons le privilège de naître et de faire partie de cette merveilleuse fraternité », a-t-elle écrit.

Rupali a également remercié son mari Ashwin Verma de lui avoir donné les ailes pour voler et a partagé un selfie avec lui. Elle a écrit: « Ensuite, mon merveilleux @ashwinkverma pour avoir ajouté aux valeurs que mes parents m’avaient enseignées d’être un bon être humain, de faire tout son possible pour être gentil et de m’avoir donné les ailes pour voler! »

Enfin, elle a remercié l’industrie cinématographique. «Et enfin la merveilleuse industrie cinématographique jo bhi sikha hai, filmo se sikha hai… à tous les merveilleux réalisateurs, acteurs. et des techniciens… en particulier ma classe de théâtre préférée Sridevi ji..na koi, gayi hoon, kahi se nahi sikha.. tout ce que j’ai appris en tant qu’acteur vient de mon père et j’ai regardé tous les adorables acteurs qui ont honoré le grand écran », elle a écrit dans sa légende

Les fans de l’acteur sont devenus gaga sur sa photo de retour. « Vous êtes si naturel », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Votre « star » née par intérim est dans vos gènes rups. » Un troisième utilisateur a écrit : « Heureux gourou purnima maam u (anupamaa) mon 1er gourou..J’ai appris tellement de choses de ta maam », tandis qu’un quatrième a commenté : « Une famille très mignonne et maman a l’air très gentille. «