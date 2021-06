La star de ‘Anupamaa’, Rupali Ganguly, partage une photo de retour de sa cérémonie godhbharai, les fans ne peuvent s’empêcher de jaillir d’elle

La star d’Anupamaa, Rupali Ganguly, a épousé l’homme d’affaires Ashwin K Verma en 2013 et le duo a eu la chance d’avoir un petit garçon en 2015 qu’ils ont nommé Rudransh. L’acteur a récemment publié une photo de son Dieu bharai (Baby Shower) avec son mari. Le couple peut être vu plongé dans le bonheur alors qu’il prie Dieu pour le bien-être de son bébé.

Elle l’a légendé comme « Tu ne me manques pas… Nous me manque. C’est comme ça que je souris quand je suis avec lui. Cette photo de retour est de mon dieu bharai. »

Dans une vieille conversation avec Hindustan Times, Rupali a révélé qu’elle avait du mal à concevoir. Elle a dit : « Mon fils n’est rien de moins qu’un miracle pour moi.

Tout en parlant de faire une pause de quelques années, elle a évoqué les contretemps auxquels elle a dû faire face en voulant concevoir. Rupali a dit : « Mera ambition tha shaadi karna aur bachchapaida karna. Yeh mera ambition tha life ka (Mon ambition dans la vie était de me marier et d’avoir des enfants) et enfin, je devenais mère et après beaucoup de problèmes, comme ‘nahi ho sakta (ça ne peut pas arriver)’… Avoir un enfant était difficile.

Dans une interview avec RJ Siddharth Kannan, Rupali a déclaré : « J’ai eu de gros problèmes de thyroïde, donc votre taux de fertilité diminue. Il y avait des problèmes et j’ai consulté beaucoup de médecins. Mon fils n’est rien de moins qu’un miracle pour moi.

Rupali a déclaré que lorsqu’elle a donné naissance à son fils, après toutes les difficultés, elle ne voulait rien d’autre dans la vie. Elle a ajouté que ce n’était pas comme si elle manquait d’acteur et si ‘Anupamaa’ n’était pas venu vers elle, elle aurait pris une pause encore plus longue.