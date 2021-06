La star de ‘Anupamaa’, Rupali Ganguly, est ‘de retour à la maison avec ses garçons’, partage un moment heureux

La star d »Anupamaa’, Rupali Ganguly, qui a fait la une des journaux ces jours-ci, tournait pour son émission dans une bio-bulle à Silvassa en raison des restrictions COVID. Maintenant que les restrictions sont assouplies, l’équipe d »Anupamaa’ a terminé son tournage et est de retour à Mumbai. Tout en tenant compte de toutes les règles et réglementations, le tournage commencera sous peu dans la ville.

Dès que Rupali est revenue dans son home sweet home, elle a cliqué sur des photos joyeuses avec ses deux garçons (mari et fils) et les a publiées sur sa page Instagram. Elle l’a légendé comme « La maison est là où se trouve le cœur. De retour à la maison avec mes garçons », suivi d’un emoji de cœur, de cœur et de bons vœux.

Avant que Rupali ne décolle de Silvassa pour rentrer chez elle, elle est allée sur Instagram et a exprimé sa gratitude. Elle a écrit « INHALE ……. SABR EXHALE ……. SHUKR Merci mon Dieu d’avoir pris soin de nous ces 53 jours loin de chez nous Prenant soin de nos familles et de toute l’unité pendant que nous étions loin Kudos @ rajan.shahi.543 pour avoir pris soin de chaque membre de l’unité comme un membre de la famille et pour avoir été actif tout au long de l’équipe #anupamaa – les gars, les rockstars des HOD au plus récent membre de l’unité – THU THU THU. Team DKP – @aarifshaikh702 @vivek.jain.1213 vous êtes des magiciens. »

Remerciant davantage sa famille, elle a ajouté : « Mon mari, mon fils – sans toi je ne suis rien – je ne vole que parce que tu m’as donné des ailes… et mon Nitesh – merci d’avoir pris soin de la famille, que ferais-je sans @kaushal_j – mon ange qui s’est occupé de tous les bébés à fourrure de Filmcity et de moi même si j’étais absent. »

En conclusion, elle a montré du respect et de l’amour pour ses fans. Rupali a écrit : « Les fans d’Anupamaa – pour l’amour et l’immense soutien toujours et pour m’avoir soutenu le moral quand j’en avais le plus besoin. »