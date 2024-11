La star de « And Just Like That » dit que la série lui a apporté une sécurité financière

Et juste comme ça… il en est à son « troisième acte ».

Mario Cantone – qui incarne Anthony Marentino dans la franchise « Sex and the City » depuis 24 ans – est reconnaissant d’avoir un emploi stable à la fin de sa carrière.

« Je suis le garçon le plus chanceux du monde », a déclaré l’acteur de 64 ans à Page Six lundi au Gala annuel de Only Make Believe.

Mario Cantone est reconnaissant pour son rôle principal dans « And Just Like That… ». Page six

Le comédien se qualifiait de « garçon le plus chanceux du monde ». Page six

Il a ajouté : « Je travaille avec les meilleures personnes. Je me sens très en sécurité avec eux, c’est confortable, joyeux.

Le comédien, qui a qualifié le spin-off de HBO « And Just Like That… » de son « troisième acte », a déclaré que travailler sur la série était un « cadeau ».

Cantone a noté qu’il n’avait joué que dans 12 épisodes de la série originale de « Sex and the City » avant de devenir un habitué du redémarrage de la série, qui a récemment terminé sa troisième saison.

Mario Cantone incarne Anthony Marentino depuis 24 ans. Nouvelle ligne/Kobal/Shutterstock

Cantone dit que ce rôle lui a apporté une sécurité financière. Craig Blankenhorn/HBO Max

Il est également apparu dans les films « Sex and the City », avec son mariage avec Stanford Blatch (Willie Garson) en ouverture du deuxième film.

Cantone a admis qu’avant de signer pour la série HBO Max, il s’inquiétait des fonds de retraite, mais qu’il n’était plus obligé de le faire maintenant, ce qui est « vraiment, vraiment génial ».

« Nous sommes des gens de théâtre, nous allons d’un travail à l’autre, nous sommes des gens de la télévision », a-t-il partagé, « oui, c’est arrivé au bon moment. »

La série a récemment terminé sa troisième saison. Images du GC

Page Six s’est entretenu avec Cantone lors du gala annuel de Only Make Believe. Getty Images pour le gala DKMS

Catone a également partagé que ce salaire inattendu est arrivé au bon moment car s’il était arrivé « quand j’étais plus jeune, je ferais tout gâcher, tout gâcher ! Ma mère disait : « On ne peut pas garder un dollar ! »

Un habitué de « The View » a déclaré qu’il aurait tout gâché « soit dans des voyages haut de gamme, soit dans des hôtels haut de gamme, c’est pour cela que je dépense mon argent ».

Cantone a été rejoint par Rachel Dratch, Lena Hall, Brian Stokes Mitchell et Montego Glover lors du gala de lundi, qui a permis de récolter plus de 800 000 $ destinés à la création d’un théâtre interactif avec des enfants dans des écoles d’éducation spécialisée, des hôpitaux et des établissements de soins.