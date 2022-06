La star de “All My Children”, Susan Lucci, rend hommage à son défunt mari Helmut Huber aux Daytime Emmy Awards

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Susan Lucci se souvient de son mari bien-aimé Helmut Huber.

Vendredi, la star de “All My Children” a prononcé un discours émouvant sur l’homme de 84 ans, décédé en mars, tout en présentant le segment in memoriam aux 49e Daytime Emmy Awards en Californie.

“Je suis si heureux d’être ici avec vous ce soir pour célébrer les gens que nous aimons et que nous avons perdus cette année”, a déclaré l’homme de 75 ans au public du Pasadena Convention Center.

“J’envoie toute ma sympathie aux proches de ceux à qui nous rendons hommage ce soir”, a poursuivi Lucci. “Mon mari, Helmet Huber, était une force de la nature plus grande que nature. C’était un soignant confiant qui savait exactement comment faire bouger les choses et nous faire tous rire en même temps. Helmut aimait et était si fier de notre enfants magnifiques et nos petits-enfants.”

L’actrice de feuilleton a décrit Huber comme l’amour de sa vie.

“Ils disent que le chagrin est le prix que nous payons pour l’amour”, a déclaré Lucci. “Eh bien, le chagrin est un prix atroce, mais je ne renoncerais même pas à une seconde d’amour.”

Huber et Lucci se sont mariés en 1969. Ils ont été mariés pendant 53 ans.

“Le décès d’Helmut est une perte énorme pour tous ceux qui l’ont connu et aimé”, a déclaré un porte-parole de Lucci à Fox News Digital au moment du décès du producteur de télévision. “C’était un mari, un père, un grand-père et un ami extraordinaires. La famille demande gentiment l’intimité pendant cette période incroyablement difficile.”

Un représentant de la famille a déclaré au magazine People que Huber était décédé paisiblement.

“Un père de famille, c’était un ami fidèle et les aimait profondément”, a partagé le représentant. “Avec un sens de l’humour rugissant, une personnalité plus grande que nature et un résolveur de problèmes pratique, il a vécu sa vie au maximum. M. Huber, qui a déjà couru des motos en Autriche, était un skieur de premier ordre et un golfeur passionné, appartenant au Garden City Golf Club et au Westhampton Country Club.”

Selon le point de vente, il laisse dans le deuil la star, ainsi que deux fils, deux filles, son frère, huit petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Au lieu de fleurs, la famille a demandé des contributions à l’American Stroke Association pour soutenir la sensibilisation et la recherche sur les AVC.

Le point de vente a noté que Huber, né en octobre 1937, est devenu citoyen américain en janvier 1994. Il a été invité à rejoindre l’équipe de ski autrichienne. Cependant, il a terminé son apprentissage à l’hôtel Maria Theresia. Huber a ensuite étudié à l’Ecole Hôtelière de Lausanne, en Suisse, et a obtenu son diplôme en tête de sa classe.

Il est venu en Amérique du Nord à 21 ans et a entamé sa carrière au Canada avant de se rendre à New York à 23 ans. Le point de vente a partagé que Huber avait amélioré son anglais en regardant des films de John Wayne et Humphrey Bogart. Il est ensuite devenu le manager de Lucci et le PDG de Pine Valley Productions.

En 2020, Lucci a déclaré à Fox News Digital que Huber ne l’avait jamais quittée.

“J’ai eu beaucoup de chance parce que j’ai épousé quelqu’un qui est intelligent et beau, et il est très confiant et il a un grand sens de l’humour”, avait-elle déclaré à l’époque. “Et, heureusement, il n’a pas seulement été favorable, ce qui est un mot adorable. Il a été avec moi, vraiment avec moi sur le terrain et juste là. Il a vraiment été un rocher, et j’ai eu de la chance parce que comment pourrais-je savoir tout ce qui se passe J’avais 22 ans.