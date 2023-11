La star de All My Children avait 86 ans

Peter White, l’acteur surtout connu pour son rôle révolutionnaire dans Les garçons du groupeet un passage récurrent dans Tous mes enfants, est mort. Il avait 86 ans.





White est décédé mercredi à son domicile de Los Angeles après avoir lutté contre un mélanome, a déclaré son ancienne co-vedette Kathleen Noone. Le journaliste hollywoodien. Star de la scène et du cinéma, White est né à New York le 10 octobre 1937. Il est ensuite diplômé de la Northwestern University et a étudié le théâtre à la Yale School of Drama.





Il a commencé sa prolifique carrière dans les feuilletons, comme Jerry Ames dans The Secret Storm de CBS. Il est également apparu dans un épisode de Police de New Yorkmais le véritable lancement de la carrière de White est venu avec son rôle dans le casting original de 1968 de la pièce à succès off-Broadway, Les garçons du groupe.





Pierre Blanc.

Archives de photos CBS/Getty





Cette pièce de théâtre révolutionnaire dépeint la vie gay à New York – après Stonewall, avant le SIDA – à travers un groupe d’amis queer qui se réunissent pour une fête d’anniversaire. Écrite par Mart Crowley, la pièce était considérée comme audacieuse pour l’époque, lorsque la plupart des personnages homosexuels étaient diabolisés, rejetés ou simplement sous-textuels. Blanc a dit Résumé du feuilleton en 2008, il a failli abandonner un rôle dans cette pièce provocatrice.





“Les choses étaient vraiment très émouvantes pour moi”, se souvient-il. “Je m’en sortais très bien et je me suis dit : ‘Je n’ai pas besoin de ce genre de risque.'”





Après qu’une figure de mentor, l’actrice Myrna Lot, l’ait encouragé à prendre des risques, White a saisi sa chance et a créé le rôle d’Alan McCarthy, sexuellement ambigu. La pièce a débuté à Broadway au Theatre Four en avril 1968 et s’est fermée deux ans plus tard.





“Soirée d’ouverture, aucun de nous ne savait ce que nous avions”, a déclaré White à propos de la production. “Nous avons tous simplement pensé : ‘C’est une pièce de théâtre, c’est quelque chose de nouveau, c’est différent et c’est bien.’ C’était un public 100 % gay, et puis le lendemain, c’est devenu fou ! On a reçu un appel pour venir au théâtre plus tôt, parce qu’il y avait tellement de monde autour du théâtre qu’on ne pouvait pas s’approcher. l’époque voulait appeler ça une pièce gay – [I always thought] ce n’était pas [so much] une pièce gay [as] c’était une pièce avec des personnages gays.





Plusieurs reprises ont suivi, dont la production de 2019, qui a remporté le Tony Award de la meilleure reprise d’une pièce. Les garçons du groupe a également donné naissance à deux longs métrages : l’original, réalisé par William Friedkin, voyait White reprendre le rôle d’Alan.





Un autre rôle notable d’Alan est survenu en 1974, lorsqu’il incarna pour la première fois Lincoln Tyler, le fils de la matriarche sévère Phoebe Tyler (Ruth Warrick), dans Tous mes enfants. Il a été le troisième acteur à remplir ce rôle et est réapparu pendant quatre décennies, jusqu’en 2005.





White a poursuivi sa carrière prolifique avec des apparitions dans Les X-Files, Les Jefferson, Hart à Hart, Dynasty, Star Trek : Deep Space Nine, L’aile ouest et Ally McBeal. Ses crédits de film incluent Dave, Flubber, Armageddon, et Première fille.





