La star de A Place in the Sun, Laura Hamilton, révèle son rôle secret dans le film Harry Potter

LAURA Hamilton a révélé qu’elle avait un rôle secret dans l’un des films Harry Potter.

Avant de rejoindre A Place in the Sun il y a dix ans, Laura, 40 ans, a travaillé sur un certain nombre d’autres émissions de télévision et films – y compris la franchise de sorciers à succès.

Laura a déclaré: “J’ai réalisé en arrière-plan certains de Goblet of Fire.”

Cependant, elle ne s’est pas accrochée très longtemps au cinéma et a ajouté: «J’ai trouvé que le cinéma était incroyablement lent pour moi.

“Je pense que c’est pourquoi j’aime les trucs en direct, mais encore une fois, ce fut une expérience incroyable.”

Discutant de son temps à travailler aux côtés du casting étoilé, Laura a ajouté au Daily Star: “Je n’ai pas pu leur parler mais évidemment, vous savez, vous passez devant et vous vous dites” il y a Daniel Radcliffe là-bas et il y a Emma Watson là-bas ».

Plus tôt cette semaine, Laura a parlé de la possibilité de se déshabiller pour un tournage de calendrier sexy avec des co-stars dont Jasmine Harman.

Ce ne serait pas la première fois que Laura ferait quelque chose comme ça – en 2017, l’animatrice de télévision s’est déshabillée pour des ensembles de lingerie sexy pour son propre calendrier et les fans se sont déchaînés.

Et lorsqu’on lui a posé des questions sur son tournage glamour d’il y a quelques années, Laura a dit qu’elle recevait parfois des messages de personnes qui lui disaient “tu vas en faire un autre ?”

Elle a ajouté: "Mais c'était quand j'étais en forme parce que je m'entraînais. Mais peut-être que Jas (Jasmine Harman) et moi devrions en faire un ensemble – rassembler toutes les dames de Place in the Sun et faire un calendrier pour la charité.





Laura a révélé qu’elle recevait souvent des messages et des photos classés X sur les réseaux sociaux, car elle publie des clichés glamour d’elle portant des maillots de bain.

Mais Laura a dit que cela ne la dérangeait pas d’être étiquetée comme une “pin-up” grâce à ses looks époustouflants et ses selfies.

Elle a dit à quel point c’était “vraiment agréable” d’être qualifiée de “beauté nationale”.