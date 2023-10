La star de A Place In The Sun, Laura Hamilton, montre un tout nouveau Land Rover de 60 000 £ alors qu’elle récupère une nouvelle voiture flash

La star de A PLACE In The Sun, Laura Hamilton, a montré son tout nouveau Land Rover de 60 000 £, impressionnant les fans.

Laura, 41 ans, a amené ses abonnés Instagram avec elle alors qu’elle récupérait sa nouvelle voiture flash chez un concessionnaire.

Laura Hamilton a montré son tout nouveau Land Rover de 60 000 £

Laura a amené des fans avec elle chez le concessionnaire

Dans une vidéo partagée sur la plateforme, elle avait l’air ravie en prenant le volant pour la première fois.

Dans sa légende, Laura a affirmé que le moteur n’était pas doué et qu’elle l’avait acheté avec son propre argent en présentant l’émission Channel 4.

Elle s’est réjouie de cette « journée très excitante » et de la façon dont elle avait travaillé « incroyablement dur » pour se soigner.

La présentatrice a eu droit à une démonstration de son nouveau jeu de roues et a même présenté sa plaque d’immatriculation personnalisée.

La personnalité de la télévision n’a jamais possédé sa propre voiture auparavant, il est donc compréhensible qu’elle soit aux anges avec son achat.

Elle a écrit : « Hier a été une journée très excitante pour moi… et dont je me souviendrai pour toujours…

« J’ai travaillé incroyablement dur au cours des dernières années pour reconstruire ma vie et rendre mes enfants, mes amis et ma famille fiers. Je viens d’une famille qui m’a toujours appris qu’il faut travailler dur pour créer la vie que l’on veut, et c’est quelque chose que j’ai toujours fait, malgré les défis auxquels je suis confronté…

« Il est facile de juger les autres sur la façon dont ils choisissent de vivre leur vie et c’est quelque chose que je ne fais jamais. Je pense qu’il est très important de « rester dans sa propre voie » et de TOUJOURS s’assurer d’être GENTIL.

« Si vous êtes un parent célibataire qui travaille, vous saurez que la vie est un jeu d’enfant. Tout ce que je fais, je le fais pour mes enfants et parfois cela signifie que je dois être loin d’eux.

« Mais je ne m’excuserai pas pour mon travail acharné, car je crois sincèrement que lorsqu’ils seront plus âgés, ils réaliseront ce que j’ai fait pour eux et je ne peux qu’espérer que cela les inspirera d’une manière ou d’une autre…

« Je suis incroyablement reconnaissant envers chacun d’entre vous qui me suivez. Je suis également incroyablement reconnaissant envers les amis et la famille qui sont toujours là pour moi. Je sais que je ne pourrais pas faire la moitié de ce que je fais sans leur soutien.

« Quelqu’un m’a récemment dit qu’il était si important dans la vie de s’entourer de « radiateurs et non de canalisations ». Disons que j’ai la chance d’être entouré de plein de « radiateurs » ! Tu sais qui tu es…

«Alors… hier… je n’arrête pas de me pincer en pensant qu’hier s’est réellement produit…

« Jamais de ma vie je n’ai possédé une nouvelle voiture, donc posséder celle-ci est un rêve devenu réalité ! Merci beaucoup à James, Katie et Pat et à l’équipe @harwoodscroydon. Je suis tellement enthousiasmé par l’avenir ET par l’aventure DEFENDER dans laquelle nous sommes sur le point de nous lancer ! »

Il semblerait que Laura ait un penchant pour les articles de luxe, puisqu’elle n’a dévoilé que récemment une montre très chic sur les réseaux sociaux.

La beauté blonde semblait porter une Rolex Daytona dans un article récent, qui peut coûter 20 000 £.

Laura a acheté sa première propriété à 19 ans, considéré comme le meilleur investissement qu’elle ait jamais fait.

La personnalité de la télévision était aux anges avec son nouveau jeu de roues