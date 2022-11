La star de A Place In The Sun, Jonnie Irwin, dit qu’il n’a pas dit à ses enfants qu’il était en phase terminale

L’animateur de A PLACE In The Sun, Jonnie Irwin, a admis qu’il avait caché son diagnostic de cancer en phase terminale à ses enfants.

Le présentateur de Channel 4, 48 ans, a appris qu’il n’avait plus que “six mois à vivre” après avoir contracté un premier cancer du poumon en 2020.

Papa de trois enfants, le cancer de Jonnie s’est malheureusement propagé à son cerveau – les médecins lui offrant alors un pronostic dévastateur.

Jonnie s’est maintenant ouvert à garder ses enfants Rex, âgés de trois ans, et les jumeaux Cormac et Rafa, tous deux deux, dans le noir.

Dans une note douce-amère, il a raconté comment son aîné a déjà commencé à se moquer de sa perte de cheveux.

Jonnie a dit Bonjour! Magazine de Rex : « Il n’a pas encore besoin de savoir.

“Nous nous moquons de mes cheveux – il appelle ça ma ‘tête hérissée’ – mais en ce qui le concerne, son père est normal et pourquoi je briserais cette innocence ?”

Au lieu de cela, le favori de A Place In The Sun a passé son temps à aider Rex à faire du vélo et à jouer avec ses autres enfants.

Jonnie a admis que lorsque la fatigue se rattrape, il doit souvent prendre des pauses dans les tâches de papa.

Il a ajouté : « Oui, ça me tue quand je dois m’asseoir et regarder quelqu’un d’autre prendre le relais parce que je suis fatigué.





“Mais je suis là.”

Auparavant, le sportif passionné avait choisi de garder sa maladie privée, mais il s’est maintenant exprimé en révélant comment il crée autant de souvenirs que possible avec sa femme Jessica Holmes, qu’il a épousée en 2016.

L’hôte d’Escape to the Country a courageusement ajouté : “Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j’essaie de rester positif et mon attitude est que je vis avec le cancer, je n’en meurs pas.”

Jonnie a découvert qu’il avait un cancer une semaine après avoir tourné A Place in the Sun en Italie en août 2020.

Il a révélé qu’un signe d’avertissement clé était lorsque sa vision est devenue floue en conduisant.

L’un des présentateurs les plus anciens de l’émission, il a rejoint Jasmine Harman en 2004 et avait filmé aussi récemment qu’en avril de cette année.

On lui a dit à l’époque qu’il lui restait six mois à vivre et qu’il a depuis prolongé sa vie contre toute attente avec des médicaments anticancéreux et une chimiothérapie.

Jonnie a maintenant admis franchement qu’il “ne sait pas” combien de temps il lui reste, tandis que ses co-stars de la télé ont écrit des hommages émouvants à leur copain.

